盧廣仲人氣爆棚從下午簽到天黑 點閱破億現場二度賣到斷貨

盧廣仲現場演唱專輯歌曲，歌聲動人。（添翼創越工作室提供）

「三金天王」盧廣仲今（29日）舉辦《HeartBreakFast 傷心早餐店》專輯簽唱會，吸引數千名粉絲朝聖，有歌迷凌晨3點半就到現場排隊等候，簽唱會尚未開始已發出1500張號碼牌，專輯更是二度賣到斷貨，再緊急調貨。盧廣仲從下午一路簽到天黑，簽到手軟，人氣爆棚。

盧廣仲今在台上演唱專輯中的歌曲〈太陽與地球〉與〈我只怪我自己〉，令全場粉絲如痴如醉，他說，「世界上有兩種人，傷心的人和不傷心的人，這張全情歌專輯是很好的陪伴，希望讓大家聽了都變成不傷心的人。」

盧廣仲親切地為粉絲簽名。（添翼創越工作室提供）

他近期愛上夾娃娃，且戰果輝煌，今特別帶了自己夾到的娃娃，送給台北演唱會後參與「掃碼救心碎」活動被選中的歌迷，現場氣氛嗨到最高點。他也表示，很開心跟粉絲近距離接觸，「因為我本人是照片好看一點點，很珍惜跟大家面對面的機會」。

《HeartBreakFast 傷心早餐店》數位上架後橫掃各大串流平台，囊括超過20餘座冠軍、累積點閱破1億次，成績亮眼。盧廣仲希望透過這張專輯呈現人生中「彈錯和弦也有不同風景」的美好，「希望這張專輯能陪伴大家人生不同階段，一起展現生命的彈性。」

盧廣仲今在新光人壽摩天大樓站前廣場舉辦《2025 盧廣仲〈HeartBreakFast 傷心早餐店〉》專輯簽唱會。（添翼創越工作室提供）

專輯發行後，盧廣仲也在 Threads 上成為「土地公」，許多歌迷向他許願，覺得他的回文相當有趣，他也笑說：「我不是一個神經病！你們有看我回文，可能會覺得無厘頭，但我是用一種開放的心看待，我覺得所有事情都有很多面向，你可以把問題（換角度）這樣看。」

