盧廣仲人氣爆棚 簽唱會狂簽8小時

「三金天王」盧廣仲29日舉辦《HeartBreakFast 傷心早餐店》專輯簽唱會，吸引數千名粉絲朝聖，有歌迷凌晨3點半就到現場排隊等候，簽唱會尚未開始已發出1500張號碼牌還不夠，專輯更是二度賣到斷貨，再緊急調貨。盧廣仲從下午一路簽到天黑超過8小時，簽到手軟，人氣爆棚。

盧廣仲在台上演唱專輯中的歌曲〈太陽與地球〉與〈我只怪我自己〉，全場粉絲如癡如醉，他說，「世界上有兩種人，傷心的人和不傷心的人，這張全情歌專輯是很好的陪伴，希望大家聽了都變成不傷心的人。」

他近期愛上夾娃娃，且戰果輝煌，昨也把夾到的娃娃贈送給台北演唱會後參與「掃碼救心碎」活動被選中的歌迷，氣氛嗨到最高點。他表示，很開心跟粉絲近距離接觸，「因為我本人是比照片好看一點點，很珍惜跟大家面對面的機會。」

新專輯點閱破億

《HeartBreakFast 傷心早餐店》數位上架後橫掃各大串流平台，囊括超過20個排行榜冠軍、累積點閱破1億次，成績亮眼。盧廣仲希望透過專輯呈現「彈錯和弦也有不同風景」的美好，「希望這張專輯能陪伴大家人生不同階段，一起展現生命的彈性。」

專輯發行後，盧廣仲也在Threads上成為「土地公」，收到許多歌迷許願，他的回文也相當有趣，他昨笑說：「我不是一個神經病！你們看我回文可能會覺得無厘頭，但我是用開放的心看待，我覺得所有事情都有很多面向，你可以把問題（換角度）這樣看。」