盧廣仲任家扶「傳愛過好年」大使 助孩子累積正向力量

▲盧廣仲(中)任家扶「無窮世代-傳愛過好年」愛心大使，邀請社會大眾助孩子累積正向力量。

九成弱勢兒少自覺家境「不如同儕」 心理情緒困擾多！

【記者 陳姿穎／台北 報導】家扶基金會今(12/16)公布《童年逆境經驗研究調查》，調查顯示九成二弱勢兒少表示家庭經濟困難對自己有造成影響，九成認為跟其他家庭相比自己家收入更低，七成三感覺到家中生活開支有困難，同時，調查也發現家庭經濟應付生活開銷感到困難的兒少，與感到困難程度較低兒少相比，心理情緒困擾程度較高。小隊長 盧廣仲 擔任家扶「傳愛過好年」愛心大使。力推捐款助貧滿額限量加贈「好幸福杯杯」，用愛陪伴孩子過好年！

困境中學會堅強 正向經驗累積讓兒少重拾自信

《童年逆境經驗研究調查》中顯示經濟弱勢兒少的心理情緒困擾狀況仍面臨挑戰，調查顯示兒少在最近一個月有63.5%覺得比不上別人、有59.7%感覺憂鬱心情低落，56.5%有過睡眠困難，因此讓兒少感到困擾或苦惱。阿辰自幼看著新住民母親獨力撐起家計，理解母親的辛苦，但也會因家境無法補習跟同學成績有落差而苦惱和低落，甚至現在想起還是會影響心情，他在升國一時加入家扶的少年展力方案，起初常因無法順利完成目標而受挫，所幸有夥伴們互相鼓勵，共同完成團隊任務，一次次的挑戰讓他培養出自信及領導能力，更擔任助教設計教學內容，主動帶領新進成員。看見其他孩子的成長也讓阿辰相當有成就感，選擇就讀社工系，如今大二的他半工半讀分擔家計，期許自己能夠將成長路上感受到的愛與溫暖傳遞下去！

▲家扶兒阿辰(左)選擇就讀社工系，期許自己能夠將成長路上感受到的愛與溫暖傳遞下去。

陪伴讓兒少不孤單 人際支持是復原力的養分

調查亦看見有65.1%兒少與主要照顧者互動親密、56.8%家人讓兒少感到安全感，以及有78.7%與同儕和平相處、75.5%與同儕互動良好，家庭及人際關係對於弱勢兒少都是重要的復原力與正向支持力量。但也有許多弱勢家長需兼顧維持全家生計跟家庭照顧責任，孩子能獲得的陪伴有限，阿弦便是在這樣的環境中成長，阿弦回憶起小時候，感覺父母『都好忙』，加上被鑑定出學習障礙，學習及人際相處上都感到吃力，在學校難交到朋友。也是透過社工推薦下加入家扶少年展力方案，初次挑戰饒舌表演的他常常進度落後，阿弦利用放學及假日時間到中心勤奮練習，成員間互相幫忙，讓他最終能上台自信展現！阿弦從剛開始不敢表達自己想法，到明白其他成員會耐心等待他提出意見，他在展力交到朋友，學習到從未有過的經驗，期許自己未來能夠越來越好！

相信是讓孩子重新發光的力量 盧廣仲籲用愛陪伴

首次擔任「無窮世代」愛心大使的盧廣仲分享：「小時候我非常沒有自信，在接觸樂器之後，才慢慢地建立起信心，發現其實也有自己能做到的事情。當只能看見自己的缺乏時，會變得更加沒有自信，需要重新找到自己的價值，才能脫離這個惡性循環。呼籲大家伸出援手，讓弱勢兒少有機會透過累積更多正向經驗，學會相信自己，更有勇氣邁向希望的明天！」

▲家扶「無窮世代-傳愛過好年」愛心大使盧廣仲，邀請民眾傳愛過好年！指定捐款單筆達1,800元，將可獲得由家扶孩子手繪《好幸福杯杯》乙個。

傳愛過好年 邀您一起陪伴孩子迎向未來

家扶基金會周大堯執行長表示：「陪伴與正向經驗的累積，是孩子走出困境、培養復原力的重要力量。家扶提供營隊活動、課輔班、少年展力、青年構力等服務，致力於讓弱勢兒少在成長過程中能獲得穩定的陪伴，不僅能在面對困難時感受到支持，也讓他們透過社會資源與專業協助逐步累積正向經驗，減少對挫折與傷痛的聚焦。穩定的關係與溫暖的連結，將成為孩子面對未來挑戰的底氣，期盼大家在歲末寒冬之際，攜手陪伴更多在生活困境中的兒少，讓每個孩子都能在愛與支持中迎接新的一年！」即日起，民眾指定捐款單筆達1,800元，將可獲得由家扶孩子手繪《好幸福杯杯》乙個，邀請您傳愛過好年！

