盧廣仲又「不小心」唱了！輔大耶誕演唱會結束後Threads一句話網笑翻 豪華卡司堪比跨年

盧廣仲現身輔仁大學「輔人潮聖誕演唱會」，演出後在Threads幽默發文，笑稱「看台上沒人又上去唱了3首」，引發粉絲熱議。（翻攝自instagram/fujencatholicuniversity）

2年1次的默契？輔仁大學昨（17日）舉辦一年一度的「輔人潮聖誕演唱會」，卡司陣容堪比跨年等級，吸引大批學生一早排隊卡位。演唱會落幕後，卡司之一的盧廣仲卻在社群平台丟下一顆「回憶炸彈」，一句「看台上沒人，所以我又上去唱了3首！」立刻掀起網友熱議。

輔大耶誕演唱會有多狂？學生清晨6點就排隊

這場「輔人潮聖誕演唱會」於當天下午5點半開放進場，但不少學生清晨6點便抵達校園排隊，只為卡到理想位置。演出卡司包含羅志祥、告五人、八三夭與盧廣仲等重量級歌手，規模之大，讓不少學生直呼「根本是校園版跨年演唱會」。

盧廣仲Threads發文再玩老哏 粉絲一秒懂

演唱會結束後，盧廣仲在Threads發文寫下：「經過輔大正在辦演唱會，看台上沒人，所以我又上去唱了3首！」語氣一如既往地幽默。

事實上，這段文字正是他當晚在舞台上與粉絲分享的內容，演出後「原文照貼」再度發文，也讓不少當天在現場聽歌的學生湧入留言區，形成另類的「二刷回憶」。

為什麼說「又」？兩年前就發生過同樣的事

不少粉絲立刻想起，2年前盧廣仲曾分享，自己晚餐後散步經過輔大，剛好遇到校園活動，「不小心」上台唱了幾首歌。這次再度回到同一個場地、同樣留下3首歌，也讓他感性寫下：「謝謝輔仁，總是這麼古錐（可愛）。」同時也不忘祝福輔大100歲生日快樂。

網友留言歪樓：散步怎麼都這麼剛好？

貼文曝光後，留言區迅速歪樓，有人笑說：「可不可以路過我家進來唱幾首」「5年後應該還會再發一次」「怎麼可以每次都這麼剛好」「我也不小心在現場聽到你唱歌」當天的主持人寶賤也現身留言，幽默補刀：「不小心2年前有我，2年後也還是有我。」

輔大校園演唱會為何能辦成跨年規格？

對於外界好奇校園活動為何能邀來如此豪華陣容，輔大校方回應，主要仰賴校友總會多年來的支持，不僅提供經費，也協助活動規劃，加上基金會贊助，才能讓學生在校園內就能享受大型演唱會等級的演出。

