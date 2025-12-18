盧廣仲台中唱跨年 點名外帶逢甲夜市這小吃

▲台中市跨年晚會記者會由女團babyMINT開場。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 台中市跨年晚會將於31日晚上在水湳中央公園登場，今年Ａ咖陣容有盧廣仲、動力火車、告五人，蕭敬騰等人，集結16組藝人輪番開唱，跨年煙火秀長達180秒。台中以美食小吃聞名，藝人們也躍躍欲試，盧廣仲點名要吃逢甲夜市大腸包小腸的蒜味，怕胖團獨鍾中華夜市的臭豆腐，babyMINT則一口氣點了芋頭酥、芋泥蛋糕、肉蛋土司、菱角酥，可能得留在台中過夜才能全部吃一輪。

▲盧廣仲是台中跨年晚會的主卡司之一。（圖／台中市政府提供，2025.12.18）

▲有7種口味的大腸包小腸，是逢甲夜市知名的排隊小吃。（圖／翻攝逢甲官芝霖大腸包小腸臉書，2025.12.18）

台中市政府今（18）日舉行「2026台中最強跨年夜」記者會，新聞局長欒治誼表示，跨年晚會去年吸引近50萬人次共襄盛舉、創下台中歷史紀錄，今年邀請含金量最高的卡司，並多元兼顧各年齡層與音樂風格，除盧廣仲、動力火車、告五人、蕭敬騰，集結麋先生MIXER、TRASH、怕胖團等共16組輪番登台；主持陣容由阿KEN攜手蔡尚樺串聯全場。

記者會由女團babyMINT開場表演，台中市以夜市小吃聞名，女孩兒們一口氣點了芋頭酥、肉蛋土司和菱角酥。欒治誼透露，盧廣仲特別推薦逢甲夜市大腸包小腸的蒜頭風味，今年的跨年時光，他應該在從台中北返的路上，正好和團隊成員一起分享美食、以輕鬆心情迎接新年；至於怕胖團，則是鍾情中華夜市的臭豆腐，一定要現場吃才夠味。



