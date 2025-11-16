金馬獎2025／盧廣仲唱出家的牽掛再戰金馬！迎強敵告五人、9m88、戴佩妮
金馬獎原創電影歌曲競爭激烈，三金得主盧廣仲為《我家的事》量身打造主題曲《一路順風》，以獨特嗓音傳達家的細膩情感，引起觀眾共鳴，告五人則為《有病才會喜歡你》創作兩種版本的《我天生》，並邀請男女主角詹懷雲與江齊合唱，首度叩關金馬獎，另外9m88、戴佩妮等音樂人也分別為《大濛》及《地母》獻聲，透過音樂為電影增添情感層次。
盧廣仲因自己在鄉下長大的背景，對《我家的事》電影故事產生強烈共鳴，他在家中看完電影後，一把吉他信手捻來，立刻將感悟化作詞曲，道出家人間的牽掛與期盼，繼《刻在我心底的名字》獲金馬獎最佳原創電影歌曲後，再度憑《一路順風》入圍金馬獎。
告五人為電影《有病才會喜歡你》創作了兩種版本的主題曲《我天生》，不僅透過詞曲刻畫角色內心，還邀請男女主角詹懷雲與江齊共同演唱其中的《我天生-有病版》。透過音樂讓角色的情感更立體，這也是告五人首度叩關金馬獎，與詹懷雲和江齊一同角逐原創電影歌曲獎項。
同樣第一次勇闖金馬獎的還有9m88，她為電影《大濛》獻唱《大濛的暗眠》，由導演陳玉勳和音樂人盧律銘負責詞曲創作，9m88表示在錄音時導演建議她可以唱得更樸實一點，以體現歌詞與意境。而9m88除了演唱外，還在電影中詮釋歌舞女伶「阿霞」一角，她很感激有機會認識這個角色及其背後故事，在演繹歌曲時更有力量。
其他角逐獎項的還包括金曲歌后戴佩妮為電影《地母》譜曲演唱的《布秧》，首次為電影創作就一舉挺進金馬獎。
另外，電影《遼河的士》的《木頭人》也將爭獎。透過不同音樂風格，為電影帶來豐富的情感流動，展現音樂與影像結合的魅力。
更多 TVBS 報導
金馬62／金馬獎今年不設主持人 王淨獻聲唸讀入圍者、告五人與戴佩妮現場高歌
告五人「登船開趴」！大咖歌王驚喜現身 祝金馬獎手到擒來
告五人樂團攜手《左撇子女孩》代表台灣角逐奧斯卡 「夜市」驚人巧合曝光
歌迷太吵！告五人當眾管教「嘴巴閉起來」 下秒敲碗：唱北京鳥巢
其他人也在看
TPBL》投進三分送龍蝦更加碼抽帝王蟹！雲豹推出「豹吃海鮮」主題日
TPBL龍頭桃園雲豹將在19日於主場桃園巨蛋交手高雄全家海神，本次主場賽事特別攜手桃園知名海鮮餐廳「河馬水產」，推出「豹吃海鮮」主題日，期盼最相挺的球迷應援搭配最澎湃的海味驚喜。雲豹表示，本次「豹吃海鮮」主題日將以滿滿的海味熱情貫穿全場，賽事中場時間將呈現最令人食指豹動的海味美食秀，現場將抽出四位幸自由時報 ・ 12 小時前
TPBL》雲豹攜手河馬水產 共同推出「豹吃海鮮」主題日
台啤永豐雲豹將在19日晚間7點於主場桃園巨蛋交手高雄全家海神，本次主場賽事特別攜手桃園知名海鮮餐廳「河馬水產」，推出「豹吃海鮮」主題日，期盼最相挺的球迷頑張應援搭配最澎湃的海味驚喜，打造豹有感的主場氛圍，邀請桃園球迷一同進場體驗最海的賽事饗宴！中時新聞網 ・ 12 小時前
金馬獎2025／張震6度入圍PK張孝全3搶帝座 藍葦華、柯煒林首戰金馬影帝
第58屆金馬獎最佳男主角競爭激烈！香港演員柯煒林以《大濛》中精湛的演技入圍，他在片中飾演隨部隊從廣東撤台的車伕「趙公道」，需精通國、台、粵語。張震、藍葦華、張孝全和新加坡演員許瑞奇也以不同風格的詮釋角逐影帝寶座。值得一提的是，罹患肺腺癌四期的柯煒林依然積極樂觀，表示「能夠繼續演戲對他來說是很幸福的事情」！TVBS新聞網 ・ 5 分鐘前
金馬獎2025／最佳男配角激戰！姚淳耀、黃鐙輝首戰金馬 力敵黃秋生
今年金馬獎最佳男配角，五位入圍者各展獨特魅力。姚淳耀在《我家的事》中詮釋30歲和50歲兩種年紀的「阿淵」，透過揣摩父親一輩及閱讀書籍，生動呈現角色心境，同片演員曾敬驊則憑藉獨特的外在與內在反差，成功詮釋「夏仔」一角，還有黃鐙輝在《左撇子女孩》飾演夜市攤商「強尼」，將自身為人父的經驗融入角色，資深演員黃秋生則以《今天應該很高興》入圍，並預測是《深度安靜》的金士傑可能獲獎。TVBS新聞網 ・ 5 分鐘前
金馬獎2025／劉敬迎戰牧森、馬士媛爭金馬新人 盼拍出100分作品
金馬獎最佳新演員獎項競爭激烈，台灣新生代演員們以精湛演技入圍，展現令人驚豔的表演實力與潛力！23歲的劉敬將自身成長經歷投射於《失明》角色中，詮釋出青少年面對父母期望與內心掙扎的複雜心理。牧森在《進行曲》中飾演建中管樂隊成員，馬士媛在《左撇子女孩》中詮釋叛逆女兒，林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演承擔家計的長女，都以自然生動的表演獲得評審青睞。這些新秀不僅將生活經驗融入角色，更展現出對表演藝術的熱忱與專注，未來可期！TVBS新聞網 ・ 6 分鐘前
金馬獎2025／陳玉勳導《大濛》走不出來！《地母》張吉安曝與范冰冰約定1事
白色恐怖到現代社會，五位導演以獨特視角記錄歷史與人性故事。陳玉勳的《大濛》描繪小人物在台灣白色恐怖時期的生活，曹仕翰的《南方時光》聚焦1996年台灣首次民選總統時期社會轉型，廖克發的《人生海海》以黑色幽默手法詮釋死亡議題，張吉安的《地母》展現馬來西亞巫術文化，李駿碩的《眾生相》則探討現代男同志內心交織。這五部作品的導演皆要角逐金馬最佳導演獎，透過獨特敘事手法與個人經歷，為觀眾帶來感動並保存珍貴的歷史記憶。TVBS新聞網 ・ 11 分鐘前
滑輪》走出斷腿開刀陰霾 亞運雙金女將施沛妤成功摘金振奮「我回來了！」
2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今(15日)在台南市永大溜冰場進行際賽最後一天賽程，壓軸的500＋D社會大專女子組經過預賽和準決賽後，最終晉級決賽的4人竟上演台灣「黃金女團」對決，最終由去年7 月才剛從斷腿陰霾中復出的杭州亞運雙金女將施沛妤成功摘金，讓施沛妤振奮的說：「亞運時的狀態已經回來了！」今在壓軸的500＋D的大專社會女子組決賽中，竟然出現甫於9月在世錦賽奪下3000公尺接力賽銀牌的「黃金女團」劉懿萱、林欣妤、施沛妤、李孟竹4人，竟然一路從預賽和準決賽再一同殺進決賽對決的戲碼，結果施沛妤在最後一圈趁隙突圍而出，最終以46秒343封后，僅以0.03秒打敗杭州亞運接力金牌的隊友兼大學姐李孟竹、劉懿萱。「這面金牌自是給我一個肯定！」施沛妤說：「因為從全運後訓練量減少再加上最近又一直下雨，狀況並沒有很好下還可以拿到這面金牌，自己也覺得非常難得。」施沛妤在2023年杭州亞運首次參加成人賽，就以年僅18歲摘下2金一戰成名。但不料施沛妤在同年參加亞錦賽時卻造成右腳骨折，經過開刀加復建整整休息了8個月，一直到去年7月才復出開始重新接受訓練，她說：「這8個月是沒有放棄的念頭，但看到大家一直都在進步，麗台運動報 ・ 10 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多
由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前