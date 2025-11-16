金馬獎2025／盧廣仲唱出家的牽掛再戰金馬！迎強敵告五人、9m88、戴佩妮

金馬獎原創電影歌曲競爭激烈，三金得主盧廣仲為《我家的事》量身打造主題曲《一路順風》，以獨特嗓音傳達家的細膩情感，引起觀眾共鳴，告五人則為《有病才會喜歡你》創作兩種版本的《我天生》，並邀請男女主角詹懷雲與江齊合唱，首度叩關金馬獎，另外9m88、戴佩妮等音樂人也分別為《大濛》及《地母》獻聲，透過音樂為電影增添情感層次。

盧廣仲再戰金馬原創電影歌曲。（圖／翻攝自添翼音樂）

盧廣仲因自己在鄉下長大的背景，對《我家的事》電影故事產生強烈共鳴，他在家中看完電影後，一把吉他信手捻來，立刻將感悟化作詞曲，道出家人間的牽掛與期盼，繼《刻在我心底的名字》獲金馬獎最佳原創電影歌曲後，再度憑《一路順風》入圍金馬獎。

告五人首度叩關金馬獎。（圖／翻攝自告五人IG）

告五人為電影《有病才會喜歡你》創作了兩種版本的主題曲《我天生》，不僅透過詞曲刻畫角色內心，還邀請男女主角詹懷雲與江齊共同演唱其中的《我天生-有病版》。透過音樂讓角色的情感更立體，這也是告五人首度叩關金馬獎，與詹懷雲和江齊一同角逐原創電影歌曲獎項。

音樂人盧律銘創作《大濛的暗眠》，9m88獻唱。（圖／TVBS）

同樣第一次勇闖金馬獎的還有9m88，她為電影《大濛》獻唱《大濛的暗眠》，由導演陳玉勳和音樂人盧律銘負責詞曲創作，9m88表示在錄音時導演建議她可以唱得更樸實一點，以體現歌詞與意境。而9m88除了演唱外，還在電影中詮釋歌舞女伶「阿霞」一角，她很感激有機會認識這個角色及其背後故事，在演繹歌曲時更有力量。

戴佩妮為電影《地母》譜曲演唱。（圖／翻攝自TGHFF）

其他角逐獎項的還包括金曲歌后戴佩妮為電影《地母》譜曲演唱的《布秧》，首次為電影創作就一舉挺進金馬獎。

電影《遼河的士》。（圖／翻攝自TGHFF）

另外，電影《遼河的士》的《木頭人》也將爭獎。透過不同音樂風格，為電影帶來豐富的情感流動，展現音樂與影像結合的魅力。

