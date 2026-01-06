盧廣仲崩潰「帽T好難乾」 洗衣專家曝超神晾法：快乾不會臭

台灣北部冬季陰冷，常常面臨衣服不容易乾的問題，尤其是布料較厚的衣物，知名歌手盧廣仲近日在社群抱怨，直呼帽T好難乾，引起眾人討論，也釣出專家分享簡單的帽T晾衣法，可以最快晾乾也不怕發臭，還不用多花錢。

疑似冬天潮濕寒冷的關係，盧廣仲近日在Threads上發文抱怨「帽T好難乾耶」，還稱這是今年遇到最大的困難，也回憶起大學時把帽T丟進烘衣機，「結果縮小變成童裝，阿娘為」。

貼文引起熱議，不少人歪樓說笑，「第一眼看成帽t好難吃⋯」、「潮t，不是叫假的」、「你要把帽子撐開啦」，也有人建議開除濕機，「電風扇+除濕機」、「我們家會統一把衣服放在乾燥室，直接開除濕機，尤其冬天很厚重的衣服、外套，大概一晚上就乾了」，還有網友分享照片，可以買專門晾帽T的衣架來使用。

萬秀洗衣店第三代、萬秀洗濯實驗室負責人張瑞夫現身留言回應，分享簡單的帽T晾法，只要把帽T顛倒來晾，將下擺用夾子左右夾在衣架上，之後掛起來晾，是最快乾又不怕臭的方法，厚棉T也適用此晾法。

無獨有偶，日本清潔日用品牌花王近日也在X（原推特）發文指出，冬季衣物較為厚重，布料容易重疊，導致腋下、帽子內側等空氣不流通的部位經常難以乾燥，這時透過「倒萬歲晾衣法」，將衣物倒著掛起，可讓空氣流通更順暢，進而加快衣物乾燥。

