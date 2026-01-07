盧廣仲崩潰「帽T難乾」 專家：「倒掛曬」快乾不臭

家事達人鄒潔安進一步分析，倒掛確實是最簡單有效的晾曬方式。（圖／東森新聞）





近日全台氣溫驟降且連日降雨，厚重衣物難以曬乾成為民眾最大困擾，連歌手盧廣仲都在社群平台發文感嘆，直呼「帽T難乾」是他今年遇到的最大困難。對此，家事達人與洗衣專家紛紛獻策，建議透過「倒掛晾曬」或運用衣架撐開空間等技巧，即可有效縮短乾燥時間，避免衣物產生異味。



台灣冬季濕冷，太陽鮮少露臉，衣物不僅晾不乾還容易產生霉味，讓不少民眾感到頭痛。盧廣仲日前的貼文引發廣大共鳴，更釣出知名「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫親自拍攝影片在留言區回應，指出其實只要將帽T「倒過來曬」，就能輕鬆解決難題。

家事達人鄒潔安進一步分析，倒掛確實是最簡單有效的晾曬方式。除了倒掛之外，民眾也可以利用兩支衣架組合成「十字狀」，藉此撐開衣物內部空間，增加通風面積；或者在原本的衣架外，多加一支衣架將帽子部分獨立撐起，甚至運用曬襪夾輔助也能達到同樣效果。鄒潔安表示，由於帽T布料通常較為厚重，不必擔心這種曬法會導致衣物變形。



除了帽T，針對其他冬季常見衣物，鄒潔安也分享了實用妙招。她建議，毛衣通常不宜過度烘乾，可改用大毛巾將毛衣捲起並進行按壓，利用毛巾吸走多餘水分，讓衣服乾得更快。至於民眾常穿的牛仔褲，最怕出門前發現褲襠與口袋處仍是濕的，專家建議直接將褲子「翻面」晾曬，讓空氣能直接接觸較難乾的口袋與縫合處，也能避免悶住發臭。



面對連日陰雨，民眾不妨學起這些居家小撇步，透過翻面、多加衣架輔助等方式，即使在濕冷天氣下，也能讓厚重衣物快速晾乾，擺脫衣物悶臭的困擾。

