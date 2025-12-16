盧廣仲幼時遭霸凌「被打到瘀青」 埋首枕頭練歌磨出信心

盧廣仲16日出席「傳愛過好年」公益記者會。林煒凱攝

「三金歌王」盧廣仲出道以來持續做公益，今（16日）出席「傳愛過好年」公益記者會，聽到家扶基金會長期關懷弱勢學童，盧廣仲分享自身經驗，坦言讀小學時也曾遭霸凌被打到瘀青：「欺負我的原因不清楚，有肢體暴力也有語言暴力。」

盧廣仲今年9月在演唱會上提到，以前會帶吉他表演，是因為小時候被霸凌、容易沒安全感，「所以抱著吉他、胸前有東西就會覺得比較安全，不知不覺就抱著吉他表演10多年，一直來到出道第17年、第四張專輯，我終於把吉他放下了！看到台下的你們就很有安全感。」

他認為可以給自己安全感的物件，每個階段不太一樣，小時候老家旁的廟寺、松樹，就是那個階段盧廣仲的安全感；向來給人滿滿正能量的他，對於國小時被霸凌早早就釋懷，「肢體暴力身上有瘀青，也會哭，但我不會讓家人看到」，他會跟另一位遭遇同樣情況的同學一起打球，靠運動或在家裡偷偷唱歌抒發心情，從中獲得自信。

他表示自己出道至今20年，還是會怕生、內向，但已能慢慢去克服了，「因為我知道人生還有很多更重要的事要做」。至於如何找回自信 ?「打籃球吧，一球一分，我總是想...時間長一點，一定能到一千分、一萬分，萬丈高樓平地起」，他也會躲在房間裡唱歌，「把棉被蓋著、頭塞在枕頭裡跟著音樂練唱」，認為遭遇任何困境，都可以靠後天去克服。

