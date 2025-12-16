盧廣仲揭慘遭霸凌全身瘀青內幕 跟鄰居打球取暖重拾自信

盧廣仲今出席家扶基金會「傳愛過好年」記者會，擔任愛心大使。（黃雯犀攝）

三金天王盧廣仲今（16日）擔任家扶基金會「傳愛過好年」愛心大使，呼籲一同助弱勢兒少突破逆境，在愛與支持中迎接新的一年！他分享自己國小的時候，曾遭受同學霸凌好幾次，「肢體、語言暴力都有」，身上都是瘀青，他當下有哭，但也不知道怎麼辦，後來靠著跟鄰居互相取暖以及唱歌重拾自信。

盧廣仲從小個性內向，沒什麼朋友，被霸凌也不告訴爸媽，「我建立自信的方式，是每天跟鄰居打籃球，投進一球1分，我想總有一天可以一千分，萬丈高樓平地起嘛！」他考量到鄰居也沒自信，於是跟鄰居比賽誰先投到50分，「我到49分就會讓他贏，幫他找到自信」。

從小喜歡唱歌的盧廣仲，也會在家裡唱歌紓壓，但因被鄰居嫌太大聲，而改成躲在棉被裡唱，「我都是用棉被蓋住，在枕頭裡面跟著電台唱。」

此外，大自然跟宗教也是盧廣仲獲得力量的來源，家住廟口的他，經常對望家門口的松樹和廟裡面的神明，「我很常躲在神桌底下，旁邊就是虎爺，所以我跟虎爺也滿好的。」

如今盧廣仲出道快20年，靠後天努力慢慢消化對人群的恐懼，站上舞台展現自己。日前剛結束台北演唱會，現正忙於巡演，接下來也將在台中跨年。他今二度擔任家扶基金會愛心大使，分享自身經驗鼓勵弱勢兒少突破逆境。

他一直有做公益的習慣，他說，低潮時會捐錢買米送機構，覺得自己在逆境還是可以幫助別人；日前新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》創佳績，他則想說運勢好的時候捐的錢能量也很強，趕快捐個錢好了，每次捐錢完也會心情很好。

