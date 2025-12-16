盧廣仲揭遭霸凌打到瘀青

盧廣仲16日出席家扶基金會「無窮世代-傳愛過好年」記者會，擔任愛心大使。（黃雯犀攝）

盧廣仲16日擔任家扶基金會「傳愛過好年」愛心大使，呼籲一同助弱勢兒少突破逆境，在愛與支持中迎接新的一年。他分享自己國小的時候，曾遭霸凌好幾次，被打到身上都是瘀青，「肢體、語言暴力都有」，他當下有哭，但也不知道怎麼辦，只跟鄰居取暖並靠著唱歌重拾自信。

盧廣仲從小個性內向，被霸凌也不告訴爸媽，「我建立自信的方式，是每天跟鄰居打籃球，投進一球1分，我想總有一天可以1000分，萬丈高樓平地起嘛！」考量鄰居也沒自信，於是他提議比賽看誰先投到50分，「我到49分就會讓他贏，幫他找到自信」。

此外，喜歡音樂的盧廣仲藉由唱歌紓壓，他笑說，一度被住戶嫌太大聲，改成躲在棉被裡唱，「我都是用棉被蓋住，在枕頭裡面跟著電台唱」。

如今盧廣仲已是三金天王，出道快20年的他，靠後天努力慢慢消除對人群的恐懼，也一直有做公益的習慣，他說，低潮時會捐錢買米送機構，覺得即便在逆境還是可以幫助人，日前新專輯《傷心早餐店》創佳績，他則覺得運勢好捐的錢能量也很強，於是去捐錢，每次捐錢完也會心情很好。