盧廣仲登台中跨年！阿Ken扛主持近10年嗨喊：想買房置產

阿Ken、盧廣仲加入「2026台中最強跨年夜」卡司陣容。（圖／三立提供）





「2026台中最強跨年夜」，繼宣布蕭敬騰、告五人、動力火車等重磅卡司後，12日再揭曉「三金歌王」盧廣仲及人氣樂團「怕胖團」加入，主持人則由主持台中跨年近十年、想遷戶籍到台中的阿Ken（林暐恆）蟬連，他笑說：「我想要在台中置產，才有機會遷，再給我一些時間，讓我有能力在台中買房吧，哈哈！」

阿Ken謙虛表示：「台中市政府不嫌棄，每年都讓我能夠自在地表達『Ken式幽默』，加上台中的朋友擁有最澎湃的熱情，讓我對台中鄉親的掌聲和歡笑聲上癮啦，所以新的一年就要從台中開始！」他大力推薦台中甜點：太陽餅、老字號麻糬和大甲芋香包；每年主持跨年晚都是一場體力持久戰，阿Ken說：「我們會在後台煮火鍋，喝薑茶，基本上主持到倒數的時候，我的身體是熱到可以打赤膊的！」

廣告 廣告

盧廣仲也是台中美食、夜市的愛好者：「很喜歡逢甲夜市，因為之前同學在逢甲唸書，所以每次去找他的時候都會一起去夜市，最喜歡吃大腸包小腸裡面的蒜頭，因為很蒜味，很像是一種好吃蔬菜應該有的味道，喜歡一百分。」他希望演出結束後，至少買十樣夜市食物跟同事在車上吃，搭配適合的飲品一邊等著倒數跨年，盧廣仲說：「每一年心情不一樣，2026希望可以用非常隨性輕鬆的小品食物來迎接，我非常期待，從台中一路北上到台北的這段跨年時光。」

怕胖團將在台中與觀眾一起嗨到晚會結束。（圖／三立提供）

怕胖團將在台中與觀眾一起嗨到晚會結束。（圖／三立提供）

「2026台中最強跨年夜」由動力火車擔任2026年首秀，怕胖團則接棒成為2026年上台的第一組樂團，與觀眾一起嗨到晚會結束，問他們倒數的時候會做什麼？主唱閃亮說：「當然是在後台看前輩們怎麼帥氣地倒數。這是近距離觀摩『神級演出』的絕佳機會，順便偷學兩招，等一下上台才接得住那個氣勢！」

貝斯手大寶說：「我會沈浸在動力火車的歌聲裡抬頭找煙火，那種全場大合唱的感動，光用想的就覺得會起雞皮疙瘩。」鼓手老外內心戲路線，想在倒數聲中在心裡跟2025的一切好好說再見，把心情歸零後全心全意迎接 2026 的到來。」

閃亮和大寶有志一同表示演出結束只有一件事，就是「吃」！閃亮說：「我要立刻吃一碗控肉飯，然後把東泉辣椒醬加爆、加到滿出來！對我來說，東泉就是台中美食的靈魂，吃完這一碗再睡覺，就是完美無敵。」大寶想吃爆逢甲夜市的章魚小丸子配木瓜牛奶！還有中華路夜市的臭豆腐跟蚵仔煎也是我的心頭好，完全無法割捨。」老外最想吃東興市「魯肉義」，但凌晨1點應該已經打烊了，他說：「沒關係，台中美食這麼多，跟朋友聚在一起吃什麼都開心。」



【更多東森娛樂報導】

●球星叮囑訂房還要「隔音好」 假報備女友後急衝旅館開戰

●賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

●曾獻唱《七龍珠》片尾曲！人氣樂團登花蓮跨年嗨喊：想吃玉里麵

