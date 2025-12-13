盧廣仲神曲〈太陽與地球〉原唱是他 11年前遭變聲衝擊現況曝光

黃俊榮近日帶著新單曲〈放飛機〉重返台灣歌壇。JR Productions Pte Ltd提供

25歲新加坡創作歌手黃俊榮，近日帶著全新單曲〈放飛機〉重返台灣宣傳，童星出身的他，11歲時曾參加《華人星光大道》第一屆並獲得第9名，年少成名卻在2014年發行首張EP《小王子的冒險》後，遭遇變聲期衝擊，因而選擇停下腳步。他坦言，那段時間彷彿世界崩塌，直到15歲開始投入創作，才慢慢在音樂中重新找回自己。

黃俊榮近年以創作實力再度受到關注，2023年作品〈太陽與地球〉近期獲三金歌王盧廣仲翻唱，讓他的名字再度回到大眾視野，並透過最新單曲〈放飛機〉，延續他細膩的情感書寫；該曲靈感來自現代人熟悉的等待經驗，看見對話框顯示「輸入中」，卻最終等不到回覆。

黃俊榮表示，〈放飛機〉表面寫的是被爽約，實際上唱的是孤單時的逞強與失落，那種嘴上說沒關係、心裡卻泛著酸楚的感受，反而成了意外療癒的出口。談到現實生活中的「放飛機」，黃俊榮笑說自己總能理性回應，但內心其實充滿小劇場，只要給自己一點時間消化，就能重新出發。他也分享，在感情中最難受的不是對方缺席，而是「人來了，心卻沒來」，這樣的情緒經驗也成為他重要的創作養分。

〈放飛機〉MV以對嘴演出為主，因拍攝時突遇暴雨，畫面瞬間轉為浪漫氛圍，索性順勢入鏡，效果意外貼合歌曲情緒。回顧這些年的歷程，黃俊榮不僅在新加坡選秀節目《SPop聽我唱》奪下總冠軍，也曾參與《少年之名》，在團體訓練中學會紀律與合作。22歲入伍前推出EP《天秤座》，服役期間仍持續創作，記錄成長心境。

今年4月退伍後，黃俊榮帶著滿滿創作能量重新出發。展望未來，他表示〈放飛機〉只是新的起點，接下來將全力籌備新專輯，希望2026年能讓更多人真正聽懂他的音樂與內心世界。



