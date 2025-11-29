盧廣仲簽到手軟！3000粉絲擠爆北車 簽唱馬拉松持續8小時

盧廣仲29日在台北車站前的百貨商場舉辦簽唱會。李智為攝

「三金歌王」盧廣仲今（29日）在台北車站百貨商場前廣場舉辦《HeartBreakFast 傷心早餐店》簽唱會，現場湧入超過3000名粉絲支持，人潮多到一度癱瘓現場動線，甚至有歌迷凌晨三點半就到場排隊，盛況宛如小型演唱會。據悉活動開始前，1100張號碼牌全數發完仍不夠，活動預計超過8小時，盧廣仲將從白天一路簽到天黑。

盧廣仲的新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》數位上架後氣勢如虹，不僅橫掃各大串流平台、奪下超過二十餘座冠軍，累積播放更突破一億次，線上與線下皆寫下亮眼成績，被樂壇視為年度現象級專輯。他今在台上演唱〈太陽與地球〉及〈我只怪我自己〉，粉絲尖叫與大合唱貫穿全場，氣氛熱到最高點。

簽唱會也安排驚喜橋段，盧廣仲從參與台北演唱會後「掃碼救心碎」問卷的粉絲中親自評選佳作，並邀請得獎者上台領獎與合照，粉絲尖叫連連，現場再度掀起最高潮。

專輯發行後大受歡迎，盧廣仲在Threads上與粉絲互動頻繁，因此受封「土地公」，網友們紛紛向他許願，他更突襲KTV演唱新歌，展現以往少見的超高互動性。他笑說自己平時個性安靜，但因這次主題新穎，加上首次挑戰不拿吉他的演出方式，讓他想做些以往沒有體驗過的事，「很好玩，也能增加生命的厚度」。

