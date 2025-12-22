盧廣仲簽唱9小時！音響故障瞬間靜音 神操作全場嗨

〔記者張釔泠／台北報導〕日前盧廣仲帶著首張全情歌翻唱專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》回到故鄉台南舉辦簽唱會，吸引超過3000名歌迷湧入現場支持。活動過程中演唱到一半，音響突發大故障，音樂瞬間全停，盧廣仲臨危不亂，直接清唱《太陽與地球》，氣息絲毫不亂，待音樂恢復後更完美銜接進拍點，零失誤完成演出，歌迷當場沸騰。

《HeartBreakFast 傷心早餐店》網羅十首華語樂壇尚未廣為人知的情歌遺珠重新詮釋，專輯推出後成績亮眼，橫掃各大串流平台二十餘座排行榜冠軍，過去以創作歌手形象深植人心的他，這次放下吉他、專注於聲音本身，製作人鍾成虎說：「廣仲的聲線一直很獨特，這次專輯裡多數歌曲沒有和聲，獨唱撐起整個傷心氛圍，聽者可以完整感受廣仲的歌聲情境。」

廣告 廣告

簽唱會當天，盧廣仲也展現驚人「體力戰」，一路簽唱長達9小時，直到晚上10點多，場地甚至移至旁邊的第二區域，最後百貨商場全數熄燈，歌迷自發拿出手機手電筒照亮現場，陪著他完成最後一張簽名，場面溫馨感人。

台北、台南兩地簽唱會累計簽出專輯超過萬張。盧廣仲感性向歌迷致謝：「真的非常謝謝大家的支持，也謝謝一起陪了我9小時的你們。」他笑說回家照鏡子發現多了皺紋，「原來不是因為傷心，是因為我笑了9小時。」談到回到台南的心情，他表示音樂帶著自己從台南飛向世界，如今能帶著《傷心早餐店》的祝福回到故鄉唱歌、握手，更讓他笑說自己始終是「祝福系歌手」，並承諾明年一定會再唱回台灣，邀請大家持續期待。

【看原文連結】

更多自由時報報導

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

震撼！福原愛斷開江宏傑4年 高調宣布再婚又懷孕

沈富雄預言2026結局 點名國民黨執政5縣市可能全失守

隨機殺人案引恐慌 國師提醒「這幾類人」未來20天要繃緊神經！

