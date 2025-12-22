盧廣仲遇放送事故 臨危不亂被讚「超神」

盧廣仲在台南舉辦簽唱會。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲日前帶著首張全情歌翻唱專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》回到故鄉台南舉辦簽唱會，吸引超過3000名歌迷湧入現場支持。怎料活動過程中演唱到一半，音響突發故障，音樂瞬間全停，幸好盧廣仲臨危不亂，直接清唱〈太陽與地球〉，音準、節奏穩定，氣息絲毫不亂，待音樂恢復後更完美銜接進拍點，零失誤完成演出。歌迷更直呼：「很神！歌唱技巧超完美！」專業唱功與臨場反應再次獲得高度讚賞。

《HeartBreakFast 傷心早餐店》以「傷心早餐店」為主題概念，網羅十首華語樂壇尚未廣為人知的情歌遺珠重新詮釋，以鋼琴、貝斯、刷奏爵士鼓的三件式編制同步錄音，被譽為「2025？最不可思議的全情歌專輯」。專輯推出後成績亮眼，過去以創作歌手形象深植人心的盧廣仲，這次放下吉他、專注於聲音本身，製作人鍾成虎說：「廣仲的聲線一直很獨特，這次專輯裡多數歌曲沒有和聲，獨唱撐起整個傷心氛圍，聽者可以完整感受廣仲的歌聲情境。」歌聲唱腔層次與情感厚度，被樂評與網友一致認為具備角逐金曲獎男歌手的高討論度。

簽唱會當天，盧廣仲也展現驚人「體力戰」，一路簽唱長達9小時，直到晚上10點多，場地甚至移至旁邊的第二區域，最後百貨商場全數熄燈，歌迷自發拿出手機手電筒照亮現場，陪著他完成最後一張簽名，場面溫馨感人。

總計台北、台南兩地簽唱會共簽出萬張專輯，盧廣仲感性向歌迷致謝：「真的非常謝謝大家的支持，也謝謝一起陪了我9小時的你們。」他笑說回家照鏡子發現多了皺紋，「原來不是因為傷心，是因為我笑了？9？小時。」盧廣仲表示音樂帶著自己從台南飛向世界，如今能帶著《傷心早餐店》的祝福回到故鄉唱歌、握手，更讓他笑說自己始終是「祝福系歌手」，並承諾明年一定會再唱回台灣，邀請大家持續期待。

