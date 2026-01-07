盧廣仲「最大困難」嘆：帽T難乾 萬秀洗衣第三代曝撇步

歌手盧廣仲5日在社群平台發文苦嘆，直指今年遇到的最大難題就是「帽T好難乾」。（圖／翻攝自盧廣仲IG）





強烈大陸冷氣團接力報到，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛換上發熱衣、帽T與羽絨外套禦寒。然而，近期北台灣連日陰雨綿綿，衣物晾曬成為一大難題。歌手盧廣仲5日便在社群平台發文苦嘆，直指今年遇到的最大難題就是「帽T好難乾」，無論怎麼曬都無濟於事。貼文一出立刻引發網友共鳴，更釣出知名「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫現身說法，傳授速乾且不發臭的獨門祕訣。



針對盧廣仲的困擾，萬秀洗衣店第三代張瑞夫在留言區分享專業建議。他指出，許多人晾曬帽T時，最擔心的就是久曬不乾導致衣物產生異味。對此，張瑞夫透露一個簡單實用的「小撇步」，只要將帽T「顛倒過來晾」即可解決問題。

張瑞夫進一步解釋操作方式，建議民眾使用夾子夾住帽T的下襬左右兩側，將整件衣服倒掛在衣架上。這種晾法能讓較厚重的帽子與領口處更通風，避免因潮濕而產生悶臭味，既能加快乾燥速度，也不必擔心烘乾會導致衣物縮水。

這項實用的生活智慧曝光後，獲得大批網友讚賞，紛紛表示這招真的「太實用」、「長知識了」。在濕冷的冬日裡，透過這個簡單的倒掛晾衣法，不僅讓一般民眾受惠，也讓盧廣仲能順利跟「濕帽T」說拜拜。



