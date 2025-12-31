盧廣仲.蕭敬騰.告五人台中跨年 粉絲冷風排隊睹風采

台中市 / 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 報導

台中跨年晚會請到蕭敬騰、告五人還有盧廣仲，以及動力火車等大咖明星，和民眾一起狂歡，屆時將會湧進人潮將會場擠爆，就怕會發生類似北捷的隨機砍人事件，出動800名警力，從昨(30)日晚上就開始巡邏檢查，並且首次禁帶氣球和行李箱進入會場，一早到場卡位的歌迷，都發現維安變嚴格了。

歌手盧廣仲說：「你好，新年快樂。」盧廣仲要來台中唱跨年晚會，他的粉絲一早8點就來活動現場卡位。歌迷VS.記者說：「盧廣仲，跟怕胖團，期待嗎？超級期待的，我們本來要來這邊睡覺的說，但是現在睡不著，因為太期待了，期待，怎麼說，就很喜歡他們，然後也沒有想過，還可以今年最後一次看到他們，在這裡。」

廣告 廣告

歌迷提早卡位，羽絨大外套、手套、帽子、暖暖包，還有板凳和野餐墊，缺一不可，頂住寒風就為了一睹偶像風采，台中跨年晚會在水湳中央公園舉辦，請來的卡司有告五人、盧廣仲，還有動力火車和蕭敬騰，人氣旺的歌手明星，在台中陪歌迷跨年，官方預計湧入民眾將會擠爆會場，因為北捷隨機砍人事件，台中警方上緊發條，從30日晚上就出動，連夜檢查周圍安全狀態，到了白天持續有員警四處巡邏，總計有800名警力出動，維安規格拉高，就連民眾最愛帶的應援氣球，今年也禁止攜帶。

民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有酒菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」警方說應援氣球，遇熱容易爆炸，因此首次禁止，還有行李箱也不能帶，嚴格管制，就是要參加跨年活動的人都能平安。

原始連結







更多華視新聞報導

中市警：跨年晚會將加強安檢 提高維安層級

2026台中中央公園跨年晚會 蕭敬騰睽違5年再登場

迎接台中跨年晚會 中科路12/30交管 粉絲隔圍籬搶看彩排

