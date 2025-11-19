盧彥澤「斷崖式分手」挨巴掌 何宜珊：真的很殘忍
台語劇《寶島西米樂 傳承》中，盧彥澤飾演的「中和」與何宜珊飾演的「春燕」感情突變。中和毫無預警提出「斷崖式分手」，令春燕錯愕心碎，忍不住情緒當場甩了一個巴掌，場面令人揪心。這場戲在海邊拍攝，何宜珊坦言：「中和真的很殘忍，我沒辦法接受主動牽人家的手，結果對方放開。」她回憶現實中也曾歷經類似的「斷崖式分手」，那種心裡的痛苦至今仍感深刻。
劇中，中和的「無情」其實是為了讓春燕圓夢。他選擇犧牲自己的愛情，答應娶西服店千金「海珍」，以換取春燕能成為西服店繼承人的條件。盧彥澤雖認同「長痛不如短痛」，仍忍不住吐槽角色：「看劇本的時候也覺得中和很煩耶！應該要把事情講清楚。」何宜珊也笑說：「還好我活在現代！」
盧彥澤透露，分手戲前一場正是求婚戲，情緒轉折極大，猶如洗三溫暖。外景拍攝時，兩人除了要對抗飛機呼嘯的干擾，還要努力維持情緒。這是盧彥澤首度挑戰「被打巴掌」，為求真實他主動要求何宜珊「盡量打」。
此外，現場強勁的海風也讓何宜珊吃足苦頭，角色的招牌劉海頻頻被吹亂，她不好意思笑說：「劇組的髮膠應該都在我頭上了吧！」在一番「補強」下，劉海果然紋絲不動，讓她驚奇不已。兩人克服各種困難，盼觀眾能跟著他們一起感受角色的起伏。
