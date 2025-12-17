盧彥澤「為了一根毛」被誤會 親揭真相：像在照顧女兒

盧彥澤(左)劇中被八卦鄰居誤會大街熱吻。（圖／台視）

《寶島西米樂 守護》盧彥澤飾演的「中和」在太太離家出走後，一人扛起照顧岳母與顧店重擔，洪淇飾演的「翠玉」見狀主動幫忙，兩人距離因而逐漸拉近。兩人劇中上演「吹眼睫毛」橋段，更被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。盧彥澤笑說，中和其實是邊界感很重的人：「他一直在顧慮所有人的感受，也不斷想和翠玉保持距離，只是翠玉太盧了，真的甩不掉。」

兩人劇中互動雖然曖昧，外型上還有「最萌身高差」但盧彥澤透露，實際上完全不是如此，他笑說：「我跟洪淇身高差太大，我還要彎腰去吹。老實說，看起來比較像爸爸在照顧女兒，一點都不浪漫。」盧彥澤也表示：「中和背負了很多責任，只因為不想傷害任何人，但這樣的想法其實很自以為是，反而成為傷害別人最多的原因。」他也坦言，中和在這段關係中最糾結的地方，就是從來沒有替自己想過。

廣告 廣告

洪淇飾演的翠玉，因不斷製造和男生相處的機會，而被部分觀眾貼上「心機女」標籤，對此她也坦然面對。談到現實生活中的「無邊界感」經驗，洪淇也分享曾讓她印象深刻的一段往事。她透露，曾與前任男友及一群朋友出遊，其中一名女性朋友，藉著微醺頻頻貼近前男友，不僅勾肩搭背、動手動腳，平時還常查看她的限時動態後，再傳訊息詢問前男友行蹤。更讓她傻眼的是，前男友總是第一時間回訊息，而當她提出疑問時，反而被認為是自己想太多。也因為這段親身經歷，洪淇更能理解「界線模糊」所帶來的不安與壓力。

洪淇飾演的「翠玉」因不斷製造和男生相處的機會，而被部分觀眾貼上「心機女」標籤。（圖／台視）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎

台灣上次「規模6以上強震」已是112天前 專家示警：春節前後要注意

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了