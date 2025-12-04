盧拋第4次政黨輪替！首談2028批綠執政弊案重重

盧秀燕接受專訪，談政黨輪替。（圖／聯合報提供）





台中市長盧秀燕沒有爭取國民黨主席之後，又遇上非洲豬瘟疫情，重創聲量，一度讓她藍營共主的地位受到動搖！如今她挺過市政難關，選在這個時間點接受平面媒體專訪，首度談到2028，拋出第四次政黨輪替，直言一個政黨執政太久，會離民意越來越遠。盧秀燕主動出擊，也被外界分析，想要創造話語權。

台中市長盧秀燕接受專訪，提出第四次政黨輪替。

台中市長盧秀燕：「過去大家給民進黨機會，是因為我們希望透過民進黨的執政，來建立政黨輪替。如果某一個政黨執政太久的話，進步程度會小，然後再加上他的弊案會搞出來。」

盧展現選總統企圖？盧秀燕針砭時事，罕見對重大議題表態，還指出總統賴清德，中共2027完成武統目標，是非常重大失誤。

台中市長盧秀燕：「如果這種錯誤資訊的話，有可能會造成人民的恐慌、產業的不安，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪。不過好在總統已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」

盧首度談2028，盧秀燕有備而來，提2028也談藍白合，非合作不可。加上訪問背景，有段賀詞寫著「向前有路光明在望」，而這條路通往哪邊，意有所指。

立委黃健豪：「市長在這個階段上提出來，就是希望趕快把選舉的主軸回到民生。」

盧滿血復活展企圖，先前國民黨主席選舉，盧秀燕拒絕接棒朱立倫，引發支持者失落。但「媽媽留在家」，卻又爆發非洲豬瘟疫情，重創聲量，這也讓國民黨2028的局面，盧秀燕不再是「唯一選擇」。但隨著一份民調顯示，62％的市民肯定市長表現，盧秀燕選擇這時機談政治，被解讀在試水溫，重新創造話語權。

台中市長盧秀燕：「就像國民黨當初被兩次政黨輪替，我都正面看待，因為讓我們檢討我們不好的地方。」

盧拚爭取2028？不過盧秀燕要擴大影響力，還得要面對2026，畢竟任期剩下一年，接班人選有呼聲高的立法院副院長江啟臣，還有資深立委楊瓊瓔率先表態。如果協商不成，走向初選，就怕黨內分裂。盧秀燕要直攻2028，2026這得立下戰功，向外界證明還有政治力量。

