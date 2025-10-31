盧提3大措施 豬肉攤最高補助4.5萬

台中市長盧秀燕（左二）10月31日宣布防堵非洲豬瘟3大支持措施，力挺產業。（陳淑娥攝）

因應非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕10月31日宣布3大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯自10月23日起適用，加上中央補助，豬肉攤每攤可獲4萬5000元補助，全國最高。

中市府指出，3大支持措施包括廚餘業者運至指定處理場所，將全額免收處理費；清運駕駛將依據過磅紀錄噸數及簽名紀錄，每車次補助250元至1500元津貼；台中404攤公有市場生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5000元。

台中爆發非洲豬瘟第11天，全國禁止廚餘餵豬，廚餘去化引發關注，民進黨市議員江肇國質疑市府允諾加強掩埋場覆土，卻是連夜運來土石，根本無法使用。環保局回應，掩埋場覆土依規定使用粒徑較小的砂土；副市長鄭照新則強調，環保局會在掩埋場檢驗，且中央持續稽查，不可能使用不合規格的材料。

經查10月13日有28頭豬流入市面，昨傳出大安肉品市場當天編列32個拍賣號碼，外界憂心黑數外流。衛生局強調，12日預告該案場將拍賣32頭豬，肉品市場預編32個號碼，但13日實際出場30頭，其中2頭於運輸途中死亡，最終拍賣28頭，均有完整紀錄可供查核，拍賣數量並無不符之處。農業局指出，2頭死豬交由現場屠檢獸醫依病死豬SOP流程處置。

不過，農業部昨公布案場2次清消後，大門口、冰箱內部及廚餘車踏板等處再度驗出陽性，已請國軍化學兵協助消毒後再採檢。畜牧司副司長周志勳表示，現場環境髒亂，疑長年糞便累積嚴重卡在地板，厚度達10公分，台中市動保處及國軍共出動上百人力刮除清理。

防檢署長杜麗華說，目前檢出陽性都集中於同一案場，WOAH要求首例清潔消毒完畢後即可申請WOAH非疫區，待3個月無新增後可恢復為非疫區；是否再延長禁運禁宰待清消完整後再綜合評估討論。