盧昱曉《軋戲》、王玉雯《突然的喜歡》爆紅！高人氣陸劇95花待播作品盤點 《折月亮》出自台灣導演之手
【文／曾心奕】因《入青雲》圈粉無數的盧昱曉，以及在綜藝節目《地球超新鮮》表現大方有趣的王玉雯，近期分別帶來《軋戲》、《突然的喜歡》，引發話題。盧昱曉和王玉雯都屬「95花」，兩人手上都還握有其他待播劇，除了這兩人，有多位95小花也都人氣頗高，本文整理出「95花」幾部備受矚目的待播作品，趕快來看看你期待哪一部。
陸劇95花待播劇1：盧昱曉 《折月亮》
🍿《折月亮》線上看推薦：
主演卡司：林一、盧昱曉
播出平台：愛奇藝
集數：30集
《折月亮》該劇講述嚴重社恐的少女雲厘（盧昱曉 飾）前往南蕪攻讀研究生，在開學前夕，她意外重逢高中時期的暗戀對象傅識則（林一 飾）。雲厘為了這份感情克服性格障礙，主動追求傅識則，並成功交往，但卻因價值觀差異而分手。
後來雲厘選擇出國，傅識則在她回國後展開追求，最終兩人成功修復關係，再續前緣。《折月亮》是許多人2026年最期待的現偶作品，它和《偷偷藏不住》、《難哄》合稱「南蕪三部曲」，且由台灣導演張博昱執導，相信也能在台灣取得很不錯的成績。
陸劇95花待播劇2：張婧儀《野狗骨頭》
🍿《野狗骨頭》線上看推薦：
主演卡司：宋威龍、張婧儀
播出平台：芒果TV
集數：32集
《野狗骨頭》故事背景設定於20世紀90年代，陳異（宋威龍 飾）與苗靖（張婧儀 飾）因雙方父母而相識，隨著陳父離世與苗母失蹤，兩人相依為命。苗靖大學時期鼓起勇氣表白，但陳異卻因捲入縱火案，狠心逼退對方，兩人因此分離。
多年後，陳異與苗靖（張婧儀 飾）重逢。陳異因當年的縱火案，對苗靖的老闆張賓心存戒心，後來他為了保護苗靖，決心以身入局，最終兩人攜手配合警方對抗犯罪勢力，也在歷經波折後終成眷屬。
張婧儀手上最讓人期待的作品就是《野狗骨頭》，該劇尚未開播，就已經有許多人嗑到她和宋威龍。而該劇是台灣導演劉俊傑執導，他過去也曾和張婧儀合作《點燃我，溫暖你》。
陸劇95花待播劇3：王楚然《成何體統》、《這一秒過火》
🍿《成何體統》線上看推薦：
主演卡司：王楚然、丞磊
播出平台：愛奇藝
集數：32集
《成何體統》講述職場新人王翠花意外穿越至書中世界，化身為庾晚音（王楚然 飾），並遇見了同樣身為穿越者的張三，即當朝暴君夏侯澹（丞磊 飾）。兩人決定結盟對抗既定命運，然而勝利在望之際，庾晚音才知道兩位穿越者僅能留存一人。經歷一番波折後，最終兩人都活下來，共同見證繁華盛世。
🍿《這一秒過火》線上看推薦：
主演卡司：張凌赫、王楚然
播出平台：WeTV、愛奇藝
集數：36集
《這一秒過火》故事背景設定於民國時期，軍閥之子慕容清嶧（張凌赫 飾）自幼因被抱錯，飽受養父虐待，逃跑途中被任素素（王楚然 飾）相救，卻意外導致任家慘遭滅門。多年後兩人重逢並萌生情愫，但任素素為救人選擇假死離開，甚至在三年後，她竟以慕容清嶧「準大嫂」的身分歸來，讓兩人在愛恨中糾纏⋯
陸劇95花待播劇4：宋祖兒《表妹萬福》
🍿《表妹萬福》線上看推薦：
主演卡司：宋祖兒、陳鑫海
播出平台：WeTV
集數：36集
宋祖兒2025年帶著《無憂渡》、《折腰》回歸，並在沒多久後進入《表妹萬福》劇組。該劇講述福州府長樂縣商業繁盛卻也引來倭寇覬覦，裴右安（陳鑫海 飾）和甄嘉芙（宋祖兒 飾）意外結緣。
為了幫助甄嘉芙躲避權貴的強行逼婚，裴右安挺身而出，與她締結了名義上的契約婚姻。兩人在婚後的朝夕相處中，逐漸從互相配合轉為心意相通。
陸劇95花待播劇5：田曦薇《逐玉》
🍿《逐玉》線上看推薦：
主演卡司：張凌赫、田曦薇
播出平台：WeTV、愛奇藝
集數：40集
屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落難侯爺謝征（張凌赫 飾）在風雪中相遇。為了各自的目標，兩人協議假結婚，卻在朝夕相處中假戲真做。然而，隨之而來的戰火將這對戀人無情拆散，為了尋回愛人，樊長玉帶著殺豬刀奔赴沙場；謝征恢復昔日鐵血侯爺的身分，肩負起護國安民的重任。歷經波折，兩人最終在戰場上重逢，並在平定戰亂後，共度餘生。
陸劇95花待播劇6：王玉雯《白衣公卿》
🍿《白衣公卿》線上看推薦：
主演卡司：龔俊、聶遠、王玉雯、單禹豪、余承恩、吳俊霆、陳思佚
播出平台：WeTV
集數：36集
《白衣公卿》講述葉昭（龔俊 飾）全家慘遭屠戮，倖存的他為了探尋真相並報血海深仇，以「孟劍卿」的假身分潛入權力核心錦衣衛。孟劍卿在過程中結識了肝膽相照的兄弟與傾囊相助的良師益友，眾人的信任與支持助他在磨難中歷練成長，最終完成復仇。
陸劇95花待播劇7：章若楠《雨霖鈴》
🍿《雨霖鈴》線上看推薦：
主演卡司：楊洋、章若楠、方逸倫
播出平台：Disney+
集數：40集
《雨霖鈴》講述御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾）武功高強、正直無私，因收到故友留下的懸案證據，決定深入險境探尋線索，結果在追查真相的途中，他結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）以及性格豪邁的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。這三位志同道合的夥伴在一次次的出生入死後，越來越靠近事件真相。
陸劇95花待播劇8：孟子義《尚公主》
🍿《尚公主》線上看推薦：
主演卡司：孟子義、李昀銳
播出平台：WeTV
集數：40集
《尚公主》講述不願屈從於既定命運的天家嫡女暮晚搖（孟子義 飾），遇上了出身寒門卻智謀無雙的才俊言尚（李昀銳 飾）後，攜手共築太平盛世的故事。該劇為孟子義、李昀銳繼《九重紫》後再度合作，當時這對CP大爆紅，也因此該劇一官宣，期待值就已爆表。
以上就是陸劇95花備受矚目的待播劇，一起來期待他們的新作品吧！
其他人也在看
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 16則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 18則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 8則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 1 天前 ・ 13則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 11則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 38則留言
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手
影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手造咖 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺
台灣第一名模林志玲驚喜回歸戲劇圈！近日她被目擊現蹤大陸橫店片場，客串演出由陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》。這是林志玲繼2018年電影《祖宗十九代》後，時隔8年再度投入影視拍攝，流出的側拍照中，她身穿紫色繡花旗袍、配戴珍珠飾品，極具民國初年的典雅韻味，凍齡狀態讓網友直呼「仙女下凡」、「這狀態太犯規。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
《陽光女子合唱團》破2.5億 上週末創近10年台片單日最高票房
電影《陽光女子合唱團》票房持續狂飆，累積全台票房已突破2億5,000萬元，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》的2億4,000萬元，寫下導演個人票房新紀錄。其中，電影於週六單日開出破3,500萬的亮眼成績，也寫下近10年來台灣電影的單日最高票房紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 19 小時前 ・ 3則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 36則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家 長文首發聲：錯愕又難過
歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21則留言