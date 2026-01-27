盧昱曉《軋戲》、王玉雯《突然的喜歡》爆紅！高人氣陸劇95花待播作品盤點 《折月亮》出自台灣導演之手

孟子義、李昀銳再次合作。圖／尚公主官方微博

【文／曾心奕】因《入青雲》圈粉無數的盧昱曉，以及在綜藝節目《地球超新鮮》表現大方有趣的王玉雯，近期分別帶來《軋戲》、《突然的喜歡》，引發話題。盧昱曉和王玉雯都屬「95花」，兩人手上都還握有其他待播劇，除了這兩人，有多位95小花也都人氣頗高，本文整理出「95花」幾部備受矚目的待播作品，趕快來看看你期待哪一部。

陸劇95花待播劇1：盧昱曉 《折月亮》

《折月亮》是許多人期待的現偶劇。圖／折月亮官方微博

🍿《折月亮》線上看推薦：

主演卡司：林一、盧昱曉

播出平台：愛奇藝

集數：30集

《折月亮》該劇講述嚴重社恐的少女雲厘（盧昱曉 飾）前往南蕪攻讀研究生，在開學前夕，她意外重逢高中時期的暗戀對象傅識則（林一 飾）。雲厘為了這份感情克服性格障礙，主動追求傅識則，並成功交往，但卻因價值觀差異而分手。

廣告 廣告

後來雲厘選擇出國，傅識則在她回國後展開追求，最終兩人成功修復關係，再續前緣。《折月亮》是許多人2026年最期待的現偶作品，它和《偷偷藏不住》、《難哄》合稱「南蕪三部曲」，且由台灣導演張博昱執導，相信也能在台灣取得很不錯的成績。

陸劇95花待播劇2：張婧儀《野狗骨頭》

宋威龍、張婧儀很有CP感。圖／野狗骨頭官方微博

🍿《野狗骨頭》線上看推薦：

主演卡司：宋威龍、張婧儀

播出平台：芒果TV

集數：32集

《野狗骨頭》故事背景設定於20世紀90年代，陳異（宋威龍 飾）與苗靖（張婧儀 飾）因雙方父母而相識，隨著陳父離世與苗母失蹤，兩人相依為命。苗靖大學時期鼓起勇氣表白，但陳異卻因捲入縱火案，狠心逼退對方，兩人因此分離。

多年後，陳異與苗靖（張婧儀 飾）重逢。陳異因當年的縱火案，對苗靖的老闆張賓心存戒心，後來他為了保護苗靖，決心以身入局，最終兩人攜手配合警方對抗犯罪勢力，也在歷經波折後終成眷屬。

張婧儀手上最讓人期待的作品就是《野狗骨頭》，該劇尚未開播，就已經有許多人嗑到她和宋威龍。而該劇是台灣導演劉俊傑執導，他過去也曾和張婧儀合作《點燃我，溫暖你》。

陸劇95花待播劇3：王楚然《成何體統》、《這一秒過火》

王楚然《成何體統》合作丞磊。圖／成何體統官方微博

🍿《成何體統》線上看推薦：

主演卡司：王楚然、丞磊

播出平台：愛奇藝

集數：32集

《成何體統》講述職場新人王翠花意外穿越至書中世界，化身為庾晚音（王楚然 飾），並遇見了同樣身為穿越者的張三，即當朝暴君夏侯澹（丞磊 飾）。兩人決定結盟對抗既定命運，然而勝利在望之際，庾晚音才知道兩位穿越者僅能留存一人。經歷一番波折後，最終兩人都活下來，共同見證繁華盛世。

《這一秒過火》開拍過程中，就已經上過多次熱搜。圖／這一秒過火官方微博

🍿《這一秒過火》線上看推薦：

主演卡司：張凌赫、王楚然

播出平台：WeTV、愛奇藝

集數：36集

《這一秒過火》故事背景設定於民國時期，軍閥之子慕容清嶧（張凌赫 飾）自幼因被抱錯，飽受養父虐待，逃跑途中被任素素（王楚然 飾）相救，卻意外導致任家慘遭滅門。多年後兩人重逢並萌生情愫，但任素素為救人選擇假死離開，甚至在三年後，她竟以慕容清嶧「準大嫂」的身分歸來，讓兩人在愛恨中糾纏⋯

陸劇95花待播劇4：宋祖兒《表妹萬福》

宋祖兒強勢回歸。圖／表妹萬福官方微博

🍿《表妹萬福》線上看推薦：

主演卡司：宋祖兒、陳鑫海

播出平台：WeTV

集數：36集

宋祖兒2025年帶著《無憂渡》、《折腰》回歸，並在沒多久後進入《表妹萬福》劇組。該劇講述福州府長樂縣商業繁盛卻也引來倭寇覬覦，裴右安（陳鑫海 飾）和甄嘉芙（宋祖兒 飾）意外結緣。

為了幫助甄嘉芙躲避權貴的強行逼婚，裴右安挺身而出，與她締結了名義上的契約婚姻。兩人在婚後的朝夕相處中，逐漸從互相配合轉為心意相通。

陸劇95花待播劇5：田曦薇《逐玉》

《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。圖／逐玉官方微博

🍿《逐玉》線上看推薦：

主演卡司：張凌赫、田曦薇

播出平台：WeTV、愛奇藝

集數：40集

屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落難侯爺謝征（張凌赫 飾）在風雪中相遇。為了各自的目標，兩人協議假結婚，卻在朝夕相處中假戲真做。然而，隨之而來的戰火將這對戀人無情拆散，為了尋回愛人，樊長玉帶著殺豬刀奔赴沙場；謝征恢復昔日鐵血侯爺的身分，肩負起護國安民的重任。歷經波折，兩人最終在戰場上重逢，並在平定戰亂後，共度餘生。

陸劇95花待播劇6：王玉雯《白衣公卿》

王玉雯在《白衣公卿》中戲分吃重。圖／白衣公卿官方微博

🍿《白衣公卿》線上看推薦：

主演卡司：龔俊、聶遠、王玉雯、單禹豪、余承恩、吳俊霆、陳思佚

播出平台：WeTV

集數：36集

《白衣公卿》講述葉昭（龔俊 飾）全家慘遭屠戮，倖存的他為了探尋真相並報血海深仇，以「孟劍卿」的假身分潛入權力核心錦衣衛。孟劍卿在過程中結識了肝膽相照的兄弟與傾囊相助的良師益友，眾人的信任與支持助他在磨難中歷練成長，最終完成復仇。

陸劇95花待播劇7：章若楠《雨霖鈴》

章若楠古裝造型也很美。圖／雨霖鈴官方微博

🍿《雨霖鈴》線上看推薦：

主演卡司：楊洋、章若楠、方逸倫

播出平台：Disney+

集數：40集

《雨霖鈴》講述御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾）武功高強、正直無私，因收到故友留下的懸案證據，決定深入險境探尋線索，結果在追查真相的途中，他結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）以及性格豪邁的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。這三位志同道合的夥伴在一次次的出生入死後，越來越靠近事件真相。

陸劇95花待播劇8：孟子義《尚公主》

《尚公主》引爆觀眾期待。圖／尚公主官方微博

🍿《尚公主》線上看推薦：

主演卡司：孟子義、李昀銳

播出平台：WeTV

集數：40集

《尚公主》講述不願屈從於既定命運的天家嫡女暮晚搖（孟子義 飾），遇上了出身寒門卻智謀無雙的才俊言尚（李昀銳 飾）後，攜手共築太平盛世的故事。該劇為孟子義、李昀銳繼《九重紫》後再度合作，當時這對CP大爆紅，也因此該劇一官宣，期待值就已爆表。

以上就是陸劇95花備受矚目的待播劇，一起來期待他們的新作品吧！