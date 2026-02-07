盧昱曉頭飾太大釀可愛意外！誤碰王玉雯 網笑「神女誤傷凡人」

大陸娛樂圈年度盛事「2025微博之夜」於5日盛大登場，星光熠熠之餘，後台同樣精彩，宛如一場明星小型同樂會。其中，演出《入青雲》、《軋戲》打開知名度的女星盧昱曉，因一段意外又可愛的插曲，成為全網熱議焦點。

當晚盧昱曉以一襲純白合身禮服亮相，簡約剪裁勾勒出纖細身形，氣質清新脫俗。最吸睛的莫過於她頭上那頂巨大環形頭飾，薄紗結構鑲嵌細碎鑽飾，直徑約50公分，視覺效果宛如「菩薩光圈」，讓她看起來彷彿從月光中走出的神女，仙氣值瞬間拉滿，也成為當晚造型的點睛之筆。

不過，這頂華麗頭飾也意外成了「甜蜜的負擔」，在微博之夜後台，盧昱曉與王玉雯一同站在一旁觀看女星白鹿下棋，就在盧昱曉轉身的瞬間，因頭飾體積過大，薄紗邊緣不小心擦碰到王玉雯的頭頂，畫面被鏡頭完整捕捉，瞬間在網路瘋傳，被網友笑稱為「神女誤傷凡人」的名場面。

事發當下，盧昱曉立刻停下動作，神情明顯慌亂，連聲道歉說「對不起」，像是不小心闖禍的小朋友，眼神滿是歉意，生怕真的弄疼對方，反應可愛又真誠，被碰到的王玉雯則完全沒有不悅，反而露出眉眼彎彎的寵溺笑容，用玩笑化解尷尬，展現高EQ與溫柔體貼的一面，兩人一黑一白的禮服同框畫面，也被粉絲封為「萌系黑白配」，直呼互動太治癒。

