盧曉陽觀點》貴金屬表現成下半月焦點：避險資金回流、幣市反彈接力

[Newtalk新聞] 2026 年開年，中國 A 股持續上漲，雖然本周市場經歷了一些明顯回跌，但資金並未全面撤離，反而流向防禦性資產。

彭博數據顯示，採礦股年初至今分別上漲約 7～10%，超過黃金現貨年初以來的 6.9% 及大盤 0.7% 的升幅。同時，港股亦呈現類似趨勢，本周在恆生指數橫盤整固時貴金屬類股，尤其是以金、銅礦量為主的公司走勢十分堅挺，顯示機構資金并沒有撤出相關類股，反而趁著大市回調時再加大股票部位，背後究竟有什麼因素在推動著走勢﹖

今（2026）年一月初，美國對委內瑞拉的軍事行動，加劇地緣政治緊張，再加上近期伊朗的示威情況，全球市場避險情緒高漲。金價衝破 4,600 美元／盎司，白銀價突破 90 美元／盎司，創近年新高。

這不僅是短期事件衝擊，更凸顯全球局勢從傳統「規則基礎」（rule-based）轉向局部「叢林法則」（jungle law）的長期趨勢，各國在國際法框架下行事日益不確定，促使央行加速「去美元化」並擴大貨幣貶值交易（debasement trade）的範圍與幅度。

全球局勢變遷加速「去美元化」進程。委內瑞拉事件，疊加伊朗危機等熱點，削弱多邊合作框架。多國央行增加黃金儲備，對沖美元主導風險。市場分析顯示，此事件直接刺激金價上漲，作為避險資產需求激增；銀價則受益於供應鏈風險與工業需求。

Metals Focus 預測，今年金價可能因此突破 5,000 美元，受去美元化與地緣風險推動。各國法幣轉向寬鬆：歐洲央行延續低息，亞洲國家刺激經濟，各主要經濟体的實際貨幣價值持續下跌，令黃金及白銀更為受惠，因此機構投資者加大黃金白銀配置，第一季上漲動能強勁。

更值得關注的是，華爾街根基動搖，進一步放大「拋售美國」交易。美國新一季財報開鑼，金融股受川普呼籲信用卡利率上限 10%影響，周一（12 日）整體曾急滑 1.56%，雖尾市收復，卻未能跟隨標普 500 指數破頂。同時，美國司法部傳票可能就聯準會（Fed）總部翻新工程向主席鮑爾（Jerome Powell）提出刑事訴訟，聯準會獨立性再受威脅，動搖投資者對美元資產信心。

美匯回跌、公債殖利率上升、金價再創新高，皆反映「去美元化」加速，削蝕美股溢價根基，為押注非美資產者帶來重大利多。

加密貨幣方面，比特幣去（2025）年全年跑輸黃金，但近兩天反彈趨勢明顯，現報約 96,800 美元，預料一月有望挑戰 98,400 至99,400 美元，若突破 10 萬美元心理關卡，可能引發強勁程式交易盤及市場買盤，可密切關注相關的短線機會；以太幣周三（14日）也跟隨比特幣出現了單日上升 7%，並突破近期高點，似乎兩幣相互確認了短線轉強，短線目標可能因此指向 3,500 美元。

