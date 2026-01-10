盧比奧奉命管理委內瑞拉事務 對他2028選總統有加分也是風險
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）已將委內瑞拉事務的重任交給了國務卿盧比奧（Marco Rubio）。《政客》雜誌（Politico）分析，此舉可能讓盧比奧在2028總統大選時更如虎添翼，但也可能變成讓他選不上總統的風險。
長期擔任政治顧問、曾任小布希總統（George W. Bush）助手的麥金農（Mark McKinnon）說：「委內瑞拉可能會讓他當上總統——或者確保他永遠當不上。」
儘管盧比奧曾表示，如果現任副總統萬斯（J.D. Vance）出馬，自己就不會爭取代表共和黨角逐白宮大位，但《政客》雜誌認為他隨時可能改變心意。
盧比奧2016年總統競選的高級顧問雅各布斯（Buzz Jacobs）說：「據我從共和黨內部人士那裡了解到的情況，他正在悄悄地積累共和黨內部資源。就目前而言，盧比奧能否參選總統，並即便面對副總統（萬斯）也極具競爭力？我認為答案毋庸置疑是肯定的。」
2016年，盧比奧曾與川普競選總統，他稱川普為「騙子」。但自從川普勝選並有效掌控共和黨以來，盧比奧調整了許多政策立場和言論。他身邊聚集了一批奉行「美國優先」政策的幕僚和顧問，這些人致力於推動川普政府強硬的外交政策。
川普曾將他列入2024年副總統候選人名單，但最終盧比奧進入了國務院。令許多政治觀察家感到驚訝的是，盧比奧在一些被許多人認為是其底線的問題上與川普步調一致。他積極關閉了難民入境通道，並停止了對民主和人權計畫的資助——而這些計畫他曾經大力倡導。這些舉措幫助他繼續贏得川普的青睞，以至於總統任命他為代理國家安全顧問。
《政客》雜誌指出，委內瑞拉問題不太可能迅速或輕易解決。委內瑞拉國土面積約為加州的兩倍，經濟崩潰，地形複雜多樣，3000萬人口中存在眾多武裝團體。馬杜羅的親信們內部紛爭不斷，有些人仍控制著軍隊。
儘管川普和盧比奧警告委內瑞拉政權殘餘勢力屈服於美國的要求，但委內瑞拉政權仍有可能崩潰。
未來可能出現的混亂局面可能會讓盧比歐失去共和黨關鍵選民群體的支持。這些選民包括反對干涉主義的保守派人士，他們對盧比歐的新保守主義傾向仍然心存疑慮；以及共和黨拉丁裔選民，尤其是在佛羅裡達州的拉丁裔選民，其中一些人迫切希望其家人逃離的國家發生政權更迭，而另一些人則對該地區的動盪局勢感到沮喪。
當然，還有廣大民眾，他們中很大一部分的人希望美國避免重蹈伊拉克和阿富汗的覆轍。路透社/益普索在突襲行動後進行的一項民意調查顯示，72%的美國人擔心美國會「過度介入」委內瑞拉事務。
隨著盧比奧成為這次行動的代表人物，身為2028年潛在競爭對手的萬斯則基本上置身事外。本月3日突襲行動發生時，他並不在臨時搭建的海湖莊園作戰指揮中心。他的發言人解釋說，這是因為擔心「深夜車隊的行動…可能會向委內瑞拉方面發出警報」。發言人還表示，萬斯「深度參與了對委內瑞拉的襲擊和馬杜洛的逮捕行動的策劃和實施」。
盧比奧也必須考慮一些實際問題：如果他想競選總統，就需要籌集資金、建立競選團隊，並在共和黨初選全面展開之前完成所有其他必要步驟。
對於身為國務卿的他來說，這些工作尤其困難，因為國務卿一職歷來遠離黨派紛爭的國內政治。前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）離開歐巴馬政府一年多後，才公開宣布競選總統。
盧比奧可能還需要一年左右的時間才能離開政府，以便有時間處理所有後勤事宜，因為2028年總統競選的角逐將於明年初拉開序幕。
《政客》雜誌指出，大多數美國總統選舉並不取決於外交政策，儘管從麥坎（John McCain）到韓福瑞（Hubert Humphrey），許多候選人都因其所屬政黨的外交冒險主義而受到損害。然而，川普第二個任期的第一年卻出乎意料地專注於外交政策——任何參加2028年總統競選的共和黨人都可能不得不應對川普大膽的國際舉措所帶來的後果。
共和黨內部也存在著一些派系——包括古巴和委內瑞拉裔人士——無論付出多大代價，他們都會支持對委內瑞拉政權採取強硬措施。共和黨策略師馬德里（Mike Madrid）表示，他聽到許多拉丁裔共和黨人說，他們對川普如此依賴盧比歐印象深刻。馬德里說，每當川普需要「一個成熟穩重的人」時，他似乎都會尋求盧比奧的領導。
值得注意的是，盧比奧自己的父母親就是從古巴逃出來的，他對古巴和意識形態接近的委內瑞拉獨裁政權從來不假辭色。
但馬德里和其他黨內策略師並不打算現在就開始對共和黨初選下注。畢竟，委內瑞拉局勢只是川普眾多可能陷入困境的外交政策冒險之一。
馬德里說，尤其對於盧比奧而言，「（川普）總統表面上似乎是在提拔他為一位稱職的繼任者，但實際上，幾年後他很可能要承擔總統所有不得人心的政策後果。這種情況發生的可能性更大。」
