盧比奧搶回主導權 與烏克蘭重寫和平計畫

[Newtalk新聞] 白宮特使威特科夫（ Steve Witkoff）、川普女婿庫什納（Jared Kushner）和俄羅斯談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）秘密會晤後提出的28點和平計畫上週出爐後，引起軒然大波。美國國務卿盧比奧（Macro Rubio）後來介入，與烏克蘭重寫這個計畫。英國《本周》（The Week）報導，對這一系列令人困惑的事件，唯一的解釋是白宮內部的「敵對派系」就和平計劃展開爭鬥。

報導指出，威特科夫和俄國人秘謀的這28點計畫在烏克蘭和歐洲官員以及許多美國議員批看來就是投降，且不要求莫斯科做出任何讓步。該計畫不僅會迫使烏克蘭割讓俄羅斯佔領的地區，還會割讓其在頓巴斯地區仍控制的領土，削減並限制其軍隊規模，並禁止烏克蘭加入北約以及在其領土上部署北約維和部隊。川普向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發出最後通牒，要求其接受該協議，否則就自己「繼續拼死抵抗」，而美國將不會提供支持。

局勢很快發生變化。美國國務卿盧比奧在日內瓦會見了烏克蘭和歐洲談判代表，並從俄羅斯的方案中刪除了9項最令人反感的內容。盧比奧表示，他對新的19點框架「非常樂觀」，該框架允許就最終領土劃界問題進行進一步談判。澤連斯基要求「盡快」與川普直接會面，遊說反對向俄羅斯做出任何領土讓步，並最終敲定修訂後的方案。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，任何對普丁和川普之間達成的諒解的實質改變都將造成「截然不同的局面」。

《哥倫布電訊報》（The Dispatch）的專欄作家卡托吉奧（Nick Catoggio）指出，這一系列令人困惑的事件唯一的解釋是，白宮內部的「敵對派系」就和平計劃爭鬥不休，「結果搞砸了」。維特科夫、庫許納和德米特里耶夫「實際上是把克里姆林宮的聖誕願望清單洗白了」，引發軒然大波。隨後，盧比歐告訴一個由兩黨參議員組成的小組，這份28點計畫來自俄羅斯，並非美國的提案。國務卿與烏克蘭和歐洲特使合作制定了一份提案，澤連斯基現在如釋重負地表示支持，而莫斯科則是怒目而視。

《國家評論》（National Review）的專欄作家麥卡錫（Andrew C. McCarthy）指出，最初的計劃印證了烏克蘭最擔心的事。川普再次「為俄羅斯效力」，這一點在他向澤連斯基發出「嚴厲的最後通牒」時表現得尤為明顯。 《政客》雜誌（Politico）的布蘭查德（Jack Blachard）和伯恩斯（Dasha Burns）則認為，盧比奧是扭轉局面的關鍵人物。當白宮將該提案視為「既成事實」（fait accompli）時，盧比奧扭轉了局面，堅持烏克蘭應該擁有發言權。這位長期以來的「對俄羅斯鷹派」隨後在日內瓦端出了一份對烏克蘭友好的和平方案，並稱之為「我們過去十個月處理這些問題以來所取得的最佳成果」。顯然，這種「極度正面的訊息」是針對特定目標群體——澤連斯基——而發出的。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）在一篇社論中指出，澤連斯基應對川普的方式十分老練，顯示他「自二月份在橢圓形辦公室與川普愚蠢地交鋒以來」已經吸取了教訓。面對川普災難性的俄羅斯計劃，澤連斯基「保持冷靜並提出談判」。但任何阻礙普丁實現其主要目標的計劃，其結果很可能是俄羅斯將繼續戰鬥，「不惜一切代價」。

《華爾街日報》的特羅菲莫夫（Yaroslav Trofimov）指出，川普和普丁希望「軟弱」的澤連斯基不得不接受一項糟糕的協議。澤連斯基深陷腐敗醜聞，多名高級部長被牽連，並在烏克蘭全國範圍內引發了「憤怒」，他的政治地位比四年戰爭期間的任何時候都更加岌岌可危。但這反而使他更不可能在「許多烏克蘭人視之為生死攸關的」衝突中做出讓步。儘管遭受了慘重的損失，他們仍然沒有投降的打算。

《紐約時報》的索恩（Paul Sonne）則指出，普丁也不會輕易讓步。他原本樂於接受「有利於克里姆林宮、鞏固烏克蘭永久臣服地位的和平計畫」。但如果這能促使川普「撤回對烏克蘭的剩餘支持」，他也會把「失敗的進程」視為勝利。鑑於普丁經濟舉步維艱，軍隊推進緩慢且代價慘重，他的戰爭能力「並非無限」。但他相信「時間站在他這邊」，而且他的目標始終不變：他「想要摧毀烏克蘭」。

