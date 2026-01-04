盧比奧：美國不能容許中俄伊朗在委內瑞拉搞情報、投資石油業
[Newtalk新聞] 美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）稍早表示，華府對委內瑞拉的行動除了打擊毒品犯罪之外，也意在防制中國、俄羅斯和伊朗等國。
盧比奧4日在NBC的《會見媒體》節目中表示，美國週六逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動的主要目的是阻止毒品走私進入美國，這是一場打擊毒品的戰爭，而不是對委內瑞拉這個國家的戰爭。
盧比奧概述了美國對委內瑞拉的要求：「你們不能讓這個國家充斥著幫派成員。你們不能讓從哥倫比亞經委內瑞拉流入美國的毒品，尤其是在你們安全部隊某些成員的配合下。你們不能把委內瑞拉變成伊朗、俄羅斯、真主黨、中國以及控制該國的古巴情報人員的活動中心。」
盧比奧說：「我們不需要委內瑞拉的石油。美國石油資源豐富。」但這位美國國務卿明確表示，川普政府的目標是遏制美國競爭對手——例如中國、俄羅斯和伊朗——對委內瑞拉石油業的投資。
盧比奧說，「我們絕不允許委內瑞拉的石油業被美國的對手控制。你們必須明白，為什麼中國需要委內瑞拉的石油？俄羅斯為什麼需要委內瑞拉的石油？伊朗為什麼需要委內瑞拉的石油？他們甚至不在這個大陸上。」
盧比奧說：「這裡是西半球。這是我們居住的地方，我們絕不允許西半球成為美國敵對勢力、競爭對手和反對者的行動基地。」
更多Newtalk新聞報導
美襲委內瑞拉抓總統「中國雷達毀滅性癱瘓」王定宇：再被戳破牛皮
馬杜洛被抓前夕曾會中國特使！強調中委是「堅定不移的兄弟情誼」
其他人也在看
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 212
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 83
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 106
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 183
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 168
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 77
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 13 小時前 ・ 64
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 106
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 72
美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異
即時中心／黃于庭報導美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。民視 ・ 21 小時前 ・ 54
委內瑞拉變天！中、俄發聲明譴責 街頭反馬杜洛民眾狂歡
即時中心／林韋慈報導今（3）日驚爆美國對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普公開表示已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並已空運出境。知情人士透露，馬杜洛夫婦正被押送至紐約，將在曼哈頓聯邦法院面臨司法指控。國際許多委內瑞拉的盟友例如伊郎、古巴、中國以及俄羅斯皆發生譴責美國，但在委國街頭也有民眾慶祝馬杜洛倒台。民視 ・ 1 天前 ・ 21
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 27
神預言變笑話！周錫瑋嗆美軍「試試看」遭打臉 網笑：中國雷達沒響
美軍日前閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。台北縣前縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至挑戰川普「去試試看」，如今預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
美逮捕馬杜洛「對台灣是大好消息」曹興誠：一舉敲碎中共如意算盤
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會。聯電創辦人曹興誠直呼「對台灣是大好消息。」他在臉書發文寫道：「美國於1月2日午夜時分，派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其夫婦押送至紐約；此舉震驚了全世界。前台北縣長周錫偉才剛做了一個短影片，嬉皮笑臉地嘲笑美國不敢進軍委內瑞拉，現在慘遭打臉。全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。」 曹興誠指出，1994年非洲盧安達發生了種族大屠殺，三個月之間被殺的人數超過80萬，遭到系統性強姦的婦女估計有25萬至50萬。1995年7月波士尼亞又發生斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，約8千名穆斯林遭到塞爾維亞共和軍處決。時任聯合國秘書長安南（Annan）在親身經歷盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思傳統「國家主權」與「基本人權」之間的衝突。在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為「擋箭新頭殼 ・ 37 分鐘前 ・ 34
川普2025年已對7國動武！ 美國外交路線全面轉向強硬
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）在第二任期上任後的第一年內，已先後對7個國家發動軍事行動，顯示白宮外交政策明顯轉向強硬。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 127
川普「美國再次偉大」的起手式：敘、委、伊政權連環崩跌的「多米諾」效應 下一個是....
從敘利亞到委內瑞拉，這場美國發起「外科手術式」的秩序重編，正以前所未有的速度，...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
中共恐學美軍閃電出兵？他1句點破差異：沒必要嚇自己
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發全球關注，而有些輿論認為，此舉可能被中國作為對台動武的藉口。對此，民進黨前立委鄭運鵬直言，台灣在安全判斷上應「料敵從寬」，但沒必要什麼事情都拿來嚇自己。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 25
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 141
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 20 小時前 ・ 47