盧比奧：美國不能容許中俄伊朗在委內瑞拉搞情報、投資石油業

美國國務卿盧比奧 圖：翻攝自盧比奧的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）稍早表示，華府對委內瑞拉的行動除了打擊毒品犯罪之外，也意在防制中國、俄羅斯和伊朗等國。

盧比奧4日在NBC的《會見媒體》節目中表示，美國週六逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動的主要目的是阻止毒品走私進入美國，這是一場打擊毒品的戰爭，而不是對委內瑞拉這個國家的戰爭。

盧比奧概述了美國對委內瑞拉的要求：「你們不能讓這個國家充斥著幫派成員。你們不能讓從哥倫比亞經委內瑞拉流入美國的毒品，尤其是在你們安全部隊某些成員的配合下。你們不能把委內瑞拉變成伊朗、俄羅斯、真主黨、中國以及控制該國的古巴情報人員的活動中心。」

廣告 廣告

盧比奧說：「我們不需要委內瑞拉的石油。美國石油資源豐富。」但這位美國國務卿明確表示，川普政府的目標是遏制美國競爭對手——例如中國、俄羅斯和伊朗——對委內瑞拉石油業的投資。

盧比奧說，「我們絕不允許委內瑞拉的石油業被美國的對手控制。你們必須明白，為什麼中國需要委內瑞拉的石油？俄羅斯為什麼需要委內瑞拉的石油？伊朗為什麼需要委內瑞拉的石油？他們甚至不在這個大陸上。」

盧比奧說：「這裡是西半球。這是我們居住的地方，我們絕不允許西半球成為美國敵對勢力、競爭對手和反對者的行動基地。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美襲委內瑞拉抓總統「中國雷達毀滅性癱瘓」王定宇：再被戳破牛皮

馬杜洛被抓前夕曾會中國特使！強調中委是「堅定不移的兄弟情誼」