盧比奧：美烏就和平協議的協商富有成效但仍有很多工作要做
美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）表示，與烏克蘭就結束俄烏戰爭的協議進行的會談富有成效，但「還有更多工作要做」。
此次在佛羅里達舉行的會談，由烏克蘭國家安全委員會秘書長魯斯捷姆·烏梅羅夫（Rustem Umerov）率團參加，烏梅羅夫是烏克蘭的新任首席談判代表。
參加會議的還有美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）的特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff），以及特朗普的女婿賈里德·庫什納。維特科夫預計將於下週訪問莫斯科進行會談。
烏克蘭總統首席談判代表安德烈·葉爾馬克（Andriy Yermak）遭反貪腐突擊檢查而辭職後，烏梅羅夫接替其職位。
週日的會議是兩週內密集外交活動的最新一步。
這一切起源於一份包含28點內容的美國和平計劃被披露。該計劃震驚了烏克蘭及其歐洲盟友，因為它似乎偏向在接近四年前入侵烏克蘭的俄羅斯。
「這不僅僅是關於結束戰鬥的條款。」盧比奧在邁阿密北部的霍蘭戴爾海灘（Hallandale Beach）會議上表示。
「這還事關讓烏克蘭實現長期繁榮的條款……我認為我們今天在這方面有所進展，但還有更多工作要做。」
盧比奧還告訴烏克蘭代表團，與俄羅斯的和平會談目標是讓烏克蘭「主權獨立且繁榮」。
在週日會談開始時，烏梅羅夫表示：「我們正在討論烏克蘭的未來和安全、防止烏克蘭再次遭受侵略、烏克蘭的繁榮，以及如何重建烏克蘭，」他用英語說道，「美國在傾聽我們，美國在支持我們。美國正在與我們並肩合作。」
他後來形容會談「富有成效且成功」，而盧比奧則表示會談「非常富有成效且有用」。
特朗普在週日在空軍一號上對記者表示，會談「進展順利」，並有很大機會達成協議，以結束衝突。
特朗普先前表示，他將在本週派維特科夫，並可能包括庫許納，前往莫斯科與普京見面，討論這份已大幅修訂的和平計劃。
烏克蘭總統澤連斯基在社群媒體貼文表示：「重要的是，會談具有建設性動能，所有議題都能公開討論，並明確聚焦於確保烏克蘭的主權與國家利益。」
他補充說，感謝美國和特朗普努力嘗試結束戰爭。
一個關鍵未解議題是俄羅斯已吞併或控制的烏克蘭領土命運。
據稱接近烏克蘭代表團的消息人士告訴法新社，佛羅里達的會談「並不容易」。該人士又補充說「但每個人都在努力保持建設性，並尋找解決方案」。
澤連斯基預計將於週一訪問巴黎，與法國總統伊曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron 馬克宏）進行會談，後者一直是烏克蘭的堅定盟友。
自莫斯科於2022年2月24日入侵基輔以來，已有數萬士兵陣亡或受傷，數千名平民亦然，至少700萬人成為難民。
這兩個前蘇聯國家之間的衝突可追溯至2014年，當時烏克蘭親俄派總統被推翻，俄羅斯則吞併克里米亞並支持烏克蘭東部武裝叛亂。
