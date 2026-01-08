盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志／美聯社）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）7日表示，他將於下週會晤丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），但同時也釋出訊號，顯示總統川普（Donald Trump）接管丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）的目標並未退卻；包括法國與德國在內的盟友對此深感憂慮，並正著手研擬應對方案。

據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。

廣告 廣告

據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統的關鍵據點。其豐富的礦產資源，也符合華盛頓降低對中國稀土依賴的戰略目標。格陵蘭是世界最大島嶼，但人口僅約5萬7千人；其並非北約的獨立成員國，而是透過丹麥的成員身分，納入西方聯盟的集體防衛架構。

在華盛頓，美國國務卿盧比歐表示，他將於下週會晤丹麥領導人，並指出川普仍保有透過軍事手段實現其目標的選項。不過，他在被問及美國是否願意為了強行接管格陵蘭而危及北約時，向記者表示：「作為1名外交官，也就是我現在的角色，以及我們所從事的工作，我們始終偏好以其他方式解決問題，這一點在委內瑞拉（Venezuela）問題上也是如此。」

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則透露，美國潛在購買格陵蘭的可能性，正由川普及其國家安全團隊積極討論，「對川普總統而言，所有選項始終都在桌面上……而總統的第一選項一直都是外交手段。」

稍早前，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，這項議題將於當天稍晚他與德國及波蘭外長的會議中提出討論。他在《法國國際廣播電台》（France Inter）稱：「我們希望採取行動，但前提是與歐洲夥伴一起行動。」

1名德國政府消息人士則指出，德國正「與其他歐洲國家以及丹麥密切合作，研議有關格陵蘭的後續步驟。」1名不具名的歐洲高級官員表示，丹麥必須主導協調回應行動，但「丹麥方面至今尚未向其歐洲盟友清楚說明，希望獲得何種具體支援。」

歐洲與加拿大本週集體聲援格陵蘭，多個歐洲主要國家及加拿大領導人表示，在川普再次揚言奪取該領土後，這座北極島嶼屬於其人民。

芬蘭國會外交事務委員會主席科斯基寧（Johannes Koskinen）便呼籲，應將此議題提交北約討論，「北約盟國應討論是否需要採取行動，以及是否應讓美國回到一致立場，亦即不能為了追求自身權力野心而無視共同商定的計畫。」下一次北大西洋理事會（North Atlantic Council）會議預定於8日舉行。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）表示，歐盟（European Union）在必要時將支持格陵蘭與丹麥，且無論發生在何處，都不會接受對國際法的侵犯。

對此，位於挪威奧斯陸（Oslo）的研究機構「弗里德喬夫．南森研究所」（Fridtjof Nansen Institute）研究主任安奧斯哈根（Andreas Osthagen）向《路透社》表示：「從這些政治領袖的聯合聲明來看，顯然存在真實而明確的政治意志。這不僅是政治上的團結，也是出於自我保全的考量，因為所有西方國家都希望維持國家主權這一基本原則。」

報導補充，據2名熟悉內情的美國政府消息人士指出，盧比歐在5日深夜向國會領袖進行的機密簡報中表示，目標是向丹麥購買該島。法國外長巴羅先前也暗示，美國最高外交官已排除軍事行動的可能性，「我昨天親自與國務卿通話……他否定了委內瑞拉最近發生的事情會在格陵蘭重演的說法。」據悉，美國3日才違反國際法入侵委內瑞拉，並非法綁架該國領導人。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）已要求與盧比歐進行緊急會晤，以討論當前局勢。拉斯穆森在社群媒體貼文中寫道：「我們希望為這場對話增添一些細緻與理性。喊話與對罵必須被更有建設性的對話所取代，現在就該如此。」

丹麥國會中的格陵蘭議員凱姆尼茨（Aaja Chemnitz）也表示，格陵蘭持續拒絕被美國併吞，「格陵蘭從來不是商品，也永遠不會被出售。」她補充，美國官員未排除軍事介入的說法「完全令人震驚。」

雖然川普多次聲稱，俄羅斯與中國的船隻在格陵蘭周邊海域活動，但丹麥方面對此提出反駁。拉斯穆森澄清：「川普所描繪的情境，像是俄羅斯與中國船隻直接出現在格陵蘭首都努克（Nuuk）的峽灣內，以及中國進行大規模投資的說法，都不正確。」另根據船舶追蹤資料公司MarineTraffic與倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，格陵蘭附近確實並無中俄船隻的活動跡象。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

阿嬤說穿襪睡覺會早死？ 醫：冬天恐變「慢性自殺」這2種人真的別穿