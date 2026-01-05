盧比歐傳接任委內瑞拉總督！早想推翻馬杜洛

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日遭美軍逮捕，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為代理總統。不過，有美國官員透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）正承擔起從政以來最艱鉅的角色「委內瑞拉總督」，他不只是行動的幕後主使，還被川普點名負責管理這個國家、瓜分其石油資產。

據《華盛頓郵報》報導，知情美國官員透露，盧比歐是策劃馬杜洛下台的幕後核心人物，由於沒有合適的繼任者來治理這個擁有約2900 萬人口的國家，川普正依靠盧比歐來幫助「管理」委內瑞拉，瓜分其石油資產並組成新政府，盧比歐面臨的任務令人難以置信，包括一系列涉及能源、選舉、制裁和安全的政策決策正等著他去處理。

有美國高級官員表示，盧比歐精通西班牙語，熟悉拉丁美洲領導人和委內瑞拉反對派，使他成為川普的得力助手。但鑑於這項任務涉及的決策範圍和責任之廣，美國政府需要任命一位全職特使來協助盧比歐。

盧比歐目前擔任國務卿，又暫代國安顧問、美國國家檔案局局長、美國國際開發署署長等職務，如今又或許已經被選中擔任「委內瑞拉總督」，這也將是他職涯最具挑戰性的任務。

一位與川普政府關係密切、認識盧比歐多年的人士表示，盧比歐和總統在這件事上密切合作，兩人實際上是在主導這件事。

盧比歐十多年來一直公開批評馬杜洛，並渴望推翻馬杜洛政權，改變委內瑞拉。曾擔任盧比歐幕僚長的共和黨策略師孔達（Cesar Conda）表示，父母的經歷深深烙印在盧比歐的心中，他的父母在1959年共產黨接管政權前就離開古巴，該地區的問題對他來說至關重要。

