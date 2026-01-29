盧比歐吐「大實話」作家狠酸綠：慣用擦邊球討青鳥歡心

美國先前抓捕委內瑞拉前領導人馬杜洛，外界關注此舉是否會牽動台海情勢，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，對台行動被中國國家主席習近平視為「歷史使命」，絕不會因為全球其他地區發生的事件而有所改變。對此，作家「漂浪島嶼」指出，盧比歐說了大實話，兩岸是否開戰的關鍵，其實掌握在台灣手中。

盧比歐28日赴美國聯邦參議院外交關係委員會作證，說明美國1月3日夜襲委內瑞拉，抓捕馬杜洛的行動。有參議員詢問，這場行動是否會對共產中國在台灣問題上的行動或意圖產生任何影響？盧比歐回應，抓捕馬杜洛不會牽動中共行動，「台灣問題是習近平的歷史使命。他已經清楚表明這是他想要完成的事情，而這不會因世界上發生的其他事件改變。」

「盧比歐大實話，台海烽火關鍵在台灣。」漂浪島嶼今（29）在粉專發文指出，友邦干涉，中國內鬥，太多事件被推估，影響台海戰爭的時程，但是始終忽略中國對於「收復」台灣的執著。中國提出武統三紅線，無論台灣人民聽的不爽刺耳，但是已成中國底線，也就是盧比歐口中的中國使命，不會因為外部事件改變。

漂浪島嶼表示，一旦台灣逾越三紅線，無論國際如何干涉，中國如何內鬥，立即就是武力進攻，犧牲全國在所不惜。「這不是自己嚇自己，縱使許多台派、名嘴深信中國渡海作戰必敗，但是國際未必樂觀，就算中國戰敗，但是台灣大概也被轟爛，同時重創國際經濟，所以多數不希望改變現狀。」

漂浪島嶼批評，政府對不改變現狀，宣傳成為不以武力犯台，但是避開國際希望台灣不要惹事，成為麻煩製造者，美國更是再三告誡，不支持台灣獨立，不會爲台獨出兵。政府抗中保台，當然深知三紅線的底線所在，習慣以擦邊球對決中國，讓台派、青鳥歡心，增添保住選票。但是一旦苗頭不對，氣氛危疑，就立刻躲回中華民國神主牌後，端著中華香火庇佑平安。

漂浪島嶼認為，最近海基會董事長蘇嘉全上任，喊出久違的「中國大陸」，不管會不會讓台派、青鳥暴怒跳腳，反正就是太冒進收斂點，做作樣子讓世界看見台灣的不惹事。

漂浪島嶼最後強調，直白説，台灣不冒進，不逾越三紅線，中國嘴上嚷嚷，其實也不想打一場冒進戰爭，反而寧願將全力放在美中爭霸上。但是台灣一旦踩上三紅線，就算美日干涉，中國內鬥，都會讓時間直接倒數完畢，面臨台海戰火。

