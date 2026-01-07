盧比歐宣布委內瑞拉3階段計畫 從穩定局勢至權力過渡

在美軍3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)7日表示，美國對委內瑞拉擁有一項3階段計畫，首先將穩定該國局勢，其次是在復甦階段讓美國石油公司進入該國，最後監督權力過渡。

美國總統川普已經警告，如果馬杜洛核心圈接管政權的成員不配合他的要求，將對委內瑞拉採取進一步的軍事行動，這些要求大多聚焦於取得委內瑞拉石油。川普表示，美國將提煉並銷售5,000萬桶的委內瑞拉原油。美軍7日則繼續扣押與委內瑞拉有關的油輪。

盧比歐說：「關鍵在於，我們現在建立了一套程序，我們將對臨時政權的所作所為擁有極大的控制權和影響力。」

盧比歐和國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日向參眾兩院全體議員舉行了一場機密簡報會，報告川普政府針對委內瑞拉的計畫。

盧比歐告訴記者：「但很顯然地，這將是一個過渡過程，最終，委內瑞拉人民將決定他們國家的命運。」

盧比歐說，川普政府即將敲定一項協議，取得3,000萬至5,000萬桶的委內瑞拉石油，並以市價出售，並將所得用於委內瑞拉過渡至新政府。

盧比歐說：「這筆資金將獲得妥善管理，我們將控制其分配方式來造福委內瑞拉人民，而不是落入腐敗或政權手中，所以我們在穩定局勢方面擁有很多籌碼。」

民主黨對於這項計畫感到驚訝，並表示這形同竊取石油，並質疑為何不能在公開聽證會上討論這項計畫。

前眾議院議長、民主黨籍加州眾議員裴洛西(Nancy Pelosi)會後向記者表示：「我們尚未收到他有關這項行動成本的消息，這與石油有關。」

盧比歐告訴記者，參議院的簡報會包含了不能對外公開的行動細節。盧比歐說，在阻止委內瑞拉陷入混亂後，美國將開始進入「復甦」階段，這將代表「確保美國、西方和其他企業能夠以公平的方式進入委內瑞拉。」

盧比歐指出：「在此同時，開始在委內瑞拉國內建立和解進程，讓反對派勢力可以被赦免並從監獄獲釋，或返回該國，並開始重建其公民社會」，「當然，第三階段將是過渡階段。」