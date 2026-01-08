盧比歐將與丹麥協商買下格陵蘭！當地人擔憂

▲美國總統川普將目光投向格陵蘭島。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普近期又將野心指向格陵蘭島，美國國務卿盧比歐表示，計劃下週與丹麥官員會面，討論購買格陵蘭島的計劃。

據美聯社報導，自從委內瑞拉前領導人馬杜洛被捕後，美國總統川普又重提論點，即美國需要控制格陵蘭島，以確保自身國家安全，應對來自中國、俄羅斯在北極圈日益增長的威脅。

格陵蘭政府6日聲明，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）和格陵蘭外交大臣莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）已請求與盧比歐會面。

盧比歐週三在國會山莊與美國參眾兩院成員舉行機密簡報會，「我來這裡不是為了談論丹麥或軍事干預，我下週會與他們會面，屆時我們會進行這些討論」，也補充說，每位總統都保留著透過軍事手段應對美國國家安全威脅的選項。

盧比歐同日也向媒體表示，川普從第一任期起就一直在談論收購格陵蘭島，「這從一開始就是總統的意圖，他不是第一個研究或考慮如何收購格陵蘭島的美國總統」。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）本週與法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國領導人發表聯合聲明，重申格陵蘭島屬於他們人民，「如果美國接管該島，北約將不復存在」。

歐洲政策中心智庫的國防分析師馬蒂修特（Maria Martisiute）表示，北歐國家不會輕易發表這種聲明，但川普是用近乎威脅和恐嚇的誇張言論，威脅北約盟友，聲稱要控制或併吞這片領土。

共和黨參議員也看到格陵蘭島的戰略價值，但並不支持採取軍事行動取得這個島嶼。共和黨籍眾議長強生（Mike Johnson）表示，「我們也沒有意圖，也沒有理由與格陵蘭開戰，好嗎？」也不認為會採取軍事行動，國會也不會討論這件事。共和黨籍參議院多數黨領圖恩（John Thune）以及兩黨其他參議員都給出類似的回應。

格陵蘭島執政聯盟的議員羅辛（Nivi Rosing）向美聯社表示，應該做最壞的打算，並抱有最好的希望，格陵蘭不是企業而是人民，「我們擁有自己的國家、文化和語言。我們不是商品。所以我認為人們應該認真思考這一點。我知道川普是商人，但格陵蘭不是商品，我們是人民。這一點應該得到高度重視和尊重」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週二表示，動用武力奪取格陵蘭島是一個選項，但她週三告訴記者，「總統的首選始終是外交手段」。

格陵蘭首府努克（Nuuk）的酒館老闆表示，「我們一直在討論如果發生什麼事我們該怎麼辦，現在人們開始非常實際地思考，如果發生更糟糕的事情該怎麼辦。」

