盧比歐將與丹麥官員談格陵蘭，曾向議員稱目標是「買下」非「出兵」。美聯社



美國國務卿兼國家安全顧問盧比歐週三表示，他下週將與丹麥官員會面。對於美國總統川普表態要取得丹麥屬地格陵蘭的立場，盧比歐並未退讓，但稱美國的目標是「買下」格陵蘭，而非出兵奪取。

美聯社報導，川普上週六下令突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，曾重提美國必須取得全球最大島嶼格陵蘭的控制權，以確保自身國家安全。他表示，格陵蘭「已被中俄船艦包圍」。

《華爾街日報》報導，盧比歐週一（1/6）向部分國會議員簡報時表示，美方近期重申要取得格陵蘭，並非表示將立即出兵，最終目標是「買下」格陵蘭。

根據格陵蘭政府官網，丹麥外交部長拉斯穆森（ Lars Løkke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）週二已發表聲明，要求與盧比歐會談。聲明稱，先前的會談要求未獲美方首肯。

盧比歐週三向媒體表示，他下週將在華府與丹麥與格陵蘭官員會面。他並稱，川普仍保留軍事選項。

不過，被問及美國是否願意干冒危及美國主導的北約軍事聯盟的風險，對另一個北約成員國出兵時，盧比歐表示：「作為外交官，也就是我現在的角色，我們總是偏好以不同於武力的方式解決問題——委內瑞拉也是如此。」

包括法國、德國、英國、義大利、波蘭、西班牙領袖本週已與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發表聯合聲明，重申格陵蘭「屬於其人民」，警告美國若出兵接管格陵蘭，將形同北約軍事聯盟的終結。

此事也在美國國會引發反彈。民主、共和兩黨參議員週三表示，預料參議院將表決相關立法，限制川普試圖奪取格陵蘭的能力。

格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略位置，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統的重要據點。這座世界第一大島也擁有豐富礦產資源，符合華府降低對中國依賴的戰略。

川普在2019年第一任期內即首次提出掌控格陵蘭的想法。他主張格陵蘭是美國軍事戰略的要害，而丹麥未盡保護之責。不過，此前已有兩份條約賦予美軍對格陵蘭幾乎無限制的使用權，分別於1951及2023 年簽署。

