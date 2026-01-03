盧比歐揭露曾多次勸退未果 馬杜洛拒下台
[NOWnews今日新聞] 美國完成對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的拘捕行動後，美方高層對外說明行動背景。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，馬杜洛在行動前其實曾多次獲得相當寬容的下台選項，但最終選擇拒絕，錯失和平離開權力核心的機會。
盧比歐周六在佛羅里達州的記者會中向媒體表示，美方曾透過多種管道，為委內瑞拉總統馬杜洛提供離開政權的可能性，讓他能夠另尋去處，避免局勢升高至軍事衝突層級。但馬杜洛並未接受相關提議，反而持續對抗，美方最終只能改採強硬手段。
盧比歐直言，馬杜洛明明有很多次機會可以走人，卻選擇逞強應對，導致情勢失控。他也重申，美國長期將馬杜洛視為逃避美國司法追究的對象，不承認他的統治正當性。
美國總統川普（Donald Trump）則透露，馬杜洛其實在行動前一刻仍試圖重啟談判，希望與美方達成協議，但川普表示，他已決定不再延宕處理時機，直接下令行動。
盧比歐再度提及，美國早已對馬杜洛設下高額懸賞，金額高達5000萬美元，是美國司法通緝對象，他語帶諷刺地說，這次行動等於替美國「省下了一筆錢」。川普則回應，相關懸賞金應確保不被他人冒領，並笑稱「這筆功勞應該歸我們」。
快訊／川普：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛、將其押送出境
被川普抓走的馬杜洛是誰？巴士司機出身 從2013統治委內瑞拉至今
快訊／川普公開馬杜洛押解照！稱美國將確保委內瑞拉政權交接
