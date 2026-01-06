盧比歐新任務！美媒：川普命他擔任「委內瑞拉總督」

美軍奇襲委內瑞拉首都時，美國國務卿盧比歐和美國總統川普一起在佛州海湖莊園密切監看行動過程。美聯社



美國上週六（1/3）突襲委內瑞拉並以涉嫌毒品恐怖等罪名抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普一度表示將「接管」委內瑞拉政府治理。美國媒體週一（1/5）報導指出，川普已要求國務卿盧比歐著手進行委內瑞拉的政治和經濟改革，而他的職務宛如「委內瑞拉總督」。

《華盛頓郵報》週一報導指出，從政以來持續關注委內瑞拉政情並多次呼籲推翻馬杜洛政府的盧比歐（Marco Rubio）即將面臨最新職涯挑戰：擔任委內瑞拉總督。

報導引述知情人士表示，川普希望讓盧比歐協助「治理」委內瑞拉，確保委國石油資產和新政府將符合美國利益。

《華郵》披露消息後不久，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）向「彭博新聞」證實，川普已要求盧比歐負責委內瑞拉的經濟和政治改革任務。米勒說，相關任務將在「總統的密切指導和監督下進行」。他表示：「會組成一個大團隊，集結一群人，每個人都會努力工作、密切合作。」

美國國務卿盧比歐6日赴國會就委內瑞拉任務進行閉門簡報。盧比歐滿面笑容看似意氣風發。美聯社

但白宮並未詳細說明，盧比歐的團隊將如何「治理」委內瑞拉？

一名資深官員向《華郵》表示，盧比歐精通西班牙語並熟悉拉美政局，被川普視為委派委內瑞拉任務的第一人選。但由於盧比歐的國務卿事務繁重，川普政府將任命另一名全職特使協助他處理委內瑞拉相關事務。

《華郵》報導指出，盧比歐的父母是逃離共產黨統治的古巴移民，而他在擔任聯邦參議員期間，批評委內瑞拉獨裁政權不遺餘力，更多次公開要求推翻馬杜洛政府。盧比歐前幕僚長、共和黨策士康達（Cesar Conda)說：「馬可（盧比歐）父母的經歷…深深刻在他的心理。」

報導還說，馬杜洛被迫下台可說是盧比歐長久以來的心願，同時也是他在川普政府中的一大勝利。包括美國副總統范斯（JD Vance）在內，川普內閣內有不少反對美軍執行上週六的這起突襲任務。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）客座資深研究員蘭姆錫（Geoff Ramsey）說：「許多人懷疑這類的驅逐行動是否真的能夠不出任何差錯。他（盧比歐）可將此行動視為他在外交策略上的一大成功。」

