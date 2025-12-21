盧比歐稱中國強大盼合作 陳冠廷：風險控管與防衛強化不衝突

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（21）日表示，台灣尊重美中之間對話與互動的發展（圖／翻攝畫面）

對美國國務卿盧比歐近日表示，中國是「強大富裕的國家」，美方希望與其保持關係，民進黨立委陳冠廷今（21）日表示，台灣尊重美中之間對話與互動的發展，但更關鍵的是，相關互動應有助於降低區域風險、避免誤判，而非削弱既有的安全承諾。

陳冠廷指出，美中之間進行風險控管，並不代表美國會降低與盟友及夥伴的關係，兩者並非零和，而是可以同時推進。近期美方持續宣布對台8項軍售，總金額約新台幣3,500億元，正顯示在維持對話的同時，美國仍持續強化對台灣安全的實質支持。

陳冠廷進一步指出，這樣的「對話加嚇阻」路線，也清楚反映在日本的安全政策上。根據日本放送協會（NHK）17日報導，日本政府正規劃在下個財政年度提出超過9兆日圓、歷來規模最大的防衛預算案，重點包括建構以無人機為核心的沿岸防禦體系，以及提升反擊能力。

陳冠廷表示，依據現行防衛力整備計畫，日本在2023年至2027財政年度期間，防衛相關支出將累計投入約43兆日圓，顯示日本在區域局勢升溫之際，並未因國際對話而鬆懈防衛，反而持續強化嚇阻能力與整體戰略韌性。

陳冠廷強調，這正說明一個重要原則，風險控管與防衛強化並不衝突。真正負責任的安全政策，是一方面避免誤判與衝突升高，另一方面也確保自身與盟友具備足夠的嚇阻能力，讓任何試圖片面改變現狀的行為，必須審慎評估其代價。

最後，陳冠廷表示，台灣與日本面臨相似的安全環境與挑戰。台灣將持續深化與美國、日本等理念相近國家的合作，在維持對話、降低風險的同時，也同步強化自我防衛能力，以穩健、理性的方式，守住現狀，確保區域和平與民主秩序。

