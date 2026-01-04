盧比歐稱美國未與委國交戰 川普擬派美軍進駐

美國國務卿盧比歐說，美國目前並未和委內瑞拉處於交戰狀態。

美國國務卿盧比歐聲稱，美國和委內瑞拉並沒有處於戰爭狀態，前一天，美國對委內瑞拉發動空襲。另外根據發言人說法，遭到美國扣押的委內瑞拉總統馬杜洛和他的妻子，周一將會出庭。（戚海倫報導）

美國有線電視網CNN報導，美國國務卿盧比歐接受了多家媒體訪問，被問到美國是否在主導委內瑞拉事務，盧比歐回應，美國掌控著推動委內瑞拉局勢向前發展的方向。

盧比歐被問到，是否認為臨時總統羅德里格斯現在是委內瑞拉的合法總統，盧比歐迴避了直接回答，他說，這和合法總統無關，因為美國不認為現在的政權是合法的。被問到，美國為何沒有逮捕馬杜洛政權的其他成員，盧比歐回答，這很簡單，你不可能進去就完事，他還強調，逮捕他們是頭等大事。美國司法部長邦迪發表聲明指出，抓捕馬杜洛的行動需要聯邦政府多個部門進行幾個月的協調、詳細計畫和無縫執行，她說，這次行動執行得非常完美。

英國廣播公司BBC報導，盧比歐在電視訪問時說，川普總統不排除向委內瑞拉派遣美軍，因為他對委內瑞拉的未來保持影響力，他也駁斥了關於逮捕馬杜洛，是為了獲取龐大石油資源的說法。