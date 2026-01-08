盧比歐緩頰：川普的目標是買下格陵蘭島 6個歐洲盟友聲援丹麥

丹麥首相梅特·弗雷德里克森警告，美國若攻擊格陵蘭島，將意味著北約與美國軍事同盟的終結。（圖片來源／Mette Frederiksen FB）

美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）私下告訴國會議員，總統川普的目標是買下格陵蘭島（Greenland），淡化軍事行動的可能性，國務卿表示，白宮正利用刺激的言論向丹麥施壓，促使丹麥和美國進行談判。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，國務卿馬盧比歐告訴國會議員，近期政府對格陵蘭島的威脅不意味著即將入侵，最終目標是從丹麥手中購買該島。

盧比歐是在周一（1月5日）的閉門簡報會上發表這番言論。近期，白宮就控制該島發表越來越強硬的聲明，川普總統和高官公開拒絕排除武力奪島的可能性。

白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特的一份聲明表示：「川普總統已明確表示，獲得格陵蘭島，是美國的國家安全優先事項，這對於威懾我們在北極地區的對手至關重要。總統及團隊正在討論一系列方案，以實現這一重要的外交政策目標，當然，動用美國軍隊始終是三軍統帥可以採取的選項。」

川普在第一任期總統任內曾討論過購買格陵蘭島，但他現在更加堅持要將格陵蘭島納入美國版圖。

先前，北約（NATO）成員國曾經放狠話，如果美國攻擊格丹麥管理的自治島格陵蘭，實際上將終結歐美持續數十年的政治軍事聯盟。

如今，歐洲盟友表態支持丹麥，反對川普吞併格陵蘭的威脅。

在美國再次堅持丹麥必須控制格陵蘭島之後，6個歐洲盟友紛紛聲援丹麥。

英國《BBC》報導指出，英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥的領袖發表的一份聯合聲明表示：「格陵蘭屬於其人民，只有丹麥和格陵蘭才能決定有關兩國關係的問題。」

川普拒絕排除動武奪島的可能性

川普總統周日表示，出於安全原因，美國「需要」格陵蘭島，這是北約成員國丹麥的一個半自治地區。

他拒絕排除使用武力奪取該地區控制權的可能性，丹麥首相梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）周一警告說，美國的攻擊將意味著北約與美國軍事同盟的終結。

一位知情人士透露，魯比歐發表上述言論之前，參議院少數黨領袖查克·舒默（紐約州民主黨參議員）詢問川普政府是否計劃在包括墨西哥和格陵蘭島在內的其他地方動用武力。

目前不清楚魯比歐是否試圖消國會議員的疑慮，但川普政府長期經常表示，希望說服丹麥交出世界最大島嶼格陵蘭島的控制權。美國和歐洲官員表示，他們沒有看到任何跡象顯示白宮正在準備對格陵蘭島進行軍事入侵。

參議員林賽·格雷姆（南卡羅來納州共和黨參議員）是川普在國會的堅定盟友，他表示川普政府在格陵蘭島上的所作所為「完全將交由談判的結果決定」。

他說：「我們需要擁有法律控制權和法律保護，才能證明在格陵蘭島建設和部署人員的合理性。」

