盧比歐與尼坦雅胡通話 傳聚焦伊朗抗議活動等議題

路透社引述一位美國官員報導，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)10日和以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)通話。這位官員並未提供更多細節。

雖然沒有提及這次通話的內容，但美國Axios新聞網稍早前報導，兩人談到了加薩、敘利亞和伊朗的抗議活動。

伊朗去年曾和以色列爆發一場持續12天的戰爭，而且伊朗的核子設施在去年6月遭到美國轟炸。目前這個國家正在發生數年來最大規模的反政府示威活動。

廣告 廣告

在加薩方面，自從脆弱的停火協議在去年10月第一階段生效以來，就一直無法再取得進展，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)相互指控對方違反協議。雙方在預計將更為艱難的下階段步驟上嚴重分歧。

以色列和敘利亞本週稍早在一場美國調停的巴黎會談中，同意設立一個溝通機制來協調安全和商業問題。

自從美國總統川普(Donald Trump)2025年1月重返白宮以來，尼坦雅胡已經五度訪問美國與這位共和黨籍總統會面，而川普則在去年10月走訪以色列。 (編輯:柳向華)