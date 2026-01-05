盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

（中央社記者廖漢原紐約4日專電）美國國務卿盧比歐今天在3大電視網晨間政論節目，說明逮捕委內瑞拉總統馬杜洛軍事行動的後續影響。他強調，美國有法定權力治理委國，船艦將繼續在海上執行禁令。美國不喜歡古巴政權不是秘密，古巴為馬杜洛撐腰形同殖民委內瑞拉。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），就川普（Donald Trump）政府是否有占領委內瑞拉的計畫表示，川普對所有事物保留可能選擇，在美國憲法之下，他當然可在美國面臨迫切及緊急威脅時做出回應。

盧比歐強調，數架直升機降落在委國最大軍事基地，馬杜洛（Nicolas Maduro）住在裡面；破門抓人上手銬、宣讀他的權利、再將他帶上直升機離開，期間美國人與裝備毫髮無傷，這不是容易的任務。拜登（Joe Bi

den）政府、全球60多國、歐盟與許多拉美國家都不承認（馬杜洛），馬杜洛是被起訴的毒梟，他與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）已經被捕。

美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）詢問美國治理委內瑞拉的法理基礎為何？

盧比歐回應，美國依據行使禁令隔離的法定權力，簡單來說，法院已發出命令，許多船隻已被制裁，法院同時下令追查並掌握這些禁令對象，難道法院不代表法理權力。

他進一步解釋，美國治理是推動向前，美國擁有實力也發揮影響力。未來幾週委內瑞拉將恢復泵油作業，美國武裝船艦仍在附近海域，載油或準備裝船、已被禁制的油輪都會被攔截。

盧比歐在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）回應古巴否是下一個目標的提問指出，古巴政府是大問題，對古巴人民更是大問題。他們面臨許多麻煩，在此不談未來行動和相應政策。

他強調，美國不喜歡為馬杜洛撐腰的古巴政權不是秘密，古巴是馬杜洛維安部隊及裝備的掌控者，大家不清楚委內瑞拉某種程度被古巴殖民。古巴是有意染指馬杜洛政權內部的其中一個勢力，保護馬杜洛的是古巴人，不是委內瑞拉人。（編輯：陳慧萍）1150105