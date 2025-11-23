盧比歐：和平談判取得重大進展！川普也滿意

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團會面展開磋商，在最新一輪談判結束後，盧比歐稱和平談判取得了巨大的進展。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與俄羅斯針對結束俄烏戰爭，草擬了一份「28點計畫」，雖然外界批評此計畫形同在逼迫烏克蘭投降，不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團會面展開磋商，在最新一輪談判結束後，盧比歐稱和平談判取得了巨大的進展，還透露美國總統川普（Donald Trump）也對目前的進展相當滿意。

根據《BBC》報導，盧比歐表示過去三週以來，與烏克蘭方就28點計畫的談判一直在進行，但在過去96小時內速度明顯加快。盧比歐沒有詳細說明磋商中討論的具體議題以及雙方存在哪些分歧，但強調進展順利，會談將在明天繼續，並把這輪日內瓦會談形容為美烏團隊在川普重返白宮迄今「最好的一次會晤」。

盧比歐說自己「非常樂觀地認為，將在一段非常合理的時間內迅速達成目標」，並稱目前仍然「懸而未決」的問題「並非不可克服」，不過，盧比歐被問到哪些問題懸而未決時並未正面回答，僅說這是一個持續進行的過程，並透露川普也對目前的進展相當滿意。被問到歐洲國家是否已經擬定了一份不同的提案，盧比歐則說自己未曾看過此類文件。

各方反應不一

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說美烏談判表明了「川普總統的團隊聽到了我們的聲音」，並稱這是一件好事。

歐洲、日本及加拿大方面已經明確表態，對烏克蘭在和平計畫中被要求承擔太多責任感到不滿。在川普日前砲轟烏克蘭「毫無感激」而歐洲仍在向俄羅斯購買石油後，外界才意識到這可能是川普一次要麼接受要麼放棄的最後促和努力。目前有消息傳出，稱若後續磋商順利，澤倫斯基或將在本週赴美，但澤倫斯基在表達感謝之餘，也強調和平計畫需要尊重烏克蘭。

俄羅斯媒體則對28點計畫可能遭到來自歐洲方的修改反應激烈，痛批歐洲是談判的阻礙，並稱28點計畫已經胎死腹中。

《BBC》報導透露，日內瓦現場除了美烏團隊之外，歐洲代表團也在房內，儘管盧比歐態度樂觀，但想要就一場已經持續近四年的戰爭達成和平協議，時間實在非常緊迫。

