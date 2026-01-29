盧比歐：對台行動是習近平歷史使命

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國日前對委內瑞拉發動突襲，抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，掀起國際譁然，外界更擔憂這是否會刺激中國對台灣採取類似行動。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日表示，對台行動是中國國家主席習近平的歷史使命，不會因其他事件改變。

委內瑞拉行動：美方稱取得「良性進展」

根據Breaking News.ie報導，盧比歐28日參議院外交委員會的聽證會上，為美國總統川普（Donald Trump）抓捕馬杜洛的軍事行動進行辯護。他表示，川普採取行動是為了剷除西半球一個重大的美國國家安全威脅。

盧比歐直言：「這件事不會在一夜之間翻轉，但我認為我們正在取得良性且適度的進展。」他表示，行動後美國變得更加安全，政府將與委國臨時當局合作以穩定該國局勢，並強調，委內瑞拉現在的情況比四週前更好，並預期隨著石油制裁逐步解封，局勢會持續改善。

中國與台灣：習近平的「歷史使命」

關於中國是否會因委內瑞拉行動而受到激勵並對台採取行動，盧比歐持否定態度。他指出，中國統一台灣的既定目標不會受到任何世界事件的影響。

盧比歐表示：「台灣問題是習近平的歷史使命。他已經清楚表明這是他想要完成的事情，無論世界上發生什麼事，他都會按照自己的計畫行事。」

伊朗局勢

隨著川普再次威脅對伊朗採取軍事行動，盧比歐澄清目前並無進攻計劃。他指出，本週抵達中東的航母戰鬥群純粹是為了「防範伊朗對美方人員可能發出的威脅」。他強調，推翻德黑蘭政權將比罷黜馬杜洛「複雜得多」，需要更周詳的考量。

格陵蘭與北約：重新構想同盟

針對川普對格陵蘭展現出的野心，盧比歐試圖淡化局勢。他表示抗議聲浪正在平息，相關談判正針對川普的需求展開。川普堅稱美國需要格陵蘭來抗衡俄中威脅。

盧比歐駁斥了川普破壞北約的批評，但重申了美方長期以來對成員國國防支出不足的不滿：「北約需要被重新構想（reimagined）。我認為這位總統只是比之前的總統抱怨得更大聲而已。

