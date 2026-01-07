盧比歐：川普意在買下格陵蘭 要求幕僚更新計畫

（中央社記者廖漢原紐約6日專電）白宮官員公開指美國必須取得格陵蘭，不排除軍事選項。美國媒體今天報導，國務卿盧比歐向國會指出，川普計劃買下格陵蘭，要求幕僚跟進計畫，但未進一步說明細節。

「紐約時報」（The New York Times）引述多名官員的說法，國務卿盧比歐（Marco Rubio）告知國會議員，總統川普（Donald Trump）計劃買下格陵蘭而非占領，川普已要求幕僚提供跟進版計畫。

盧比歐5日向國會兩院外交與國防委員會參眾議員說明對委內瑞拉軍事行動，川普同日要求幕僚提供新版格陵蘭計畫。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）連續兩日公開向媒體說明，美國必須取得格陵蘭，不排除軍事選項。2名不具名官員向紐時表示，盧比歐簡報期間，議員關切米勒接受訪問後川普意向為何，但他未說明所謂購買格陵蘭的細節。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述知情人士說法，盧比歐向議員指出，白宮官員近期對格陵蘭的威脅性談話，並非一定要占領的意思，目標是向丹麥買下格陵蘭。

知情人士向華爾街日報指出，出席國會簡報官員包括戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），但主要發言者為盧比歐。

川普首任期間已提出擁有格陵蘭的說法，第2任期上任相同議題隨即浮上檯面，委內瑞拉軍事行動後，白宮官員陸續高調說明國安與戰略上，美國需要擁有格陵蘭。

川普政府認為，俄中兩國佈局北極航道，格陵蘭地位重要，丹麥無實力因應。川普4日在空軍一號向記者表示，「格陵蘭被俄中兩國船隻全面包圍。」、「哥本哈根近期所為，只是多買了一隻雪橇犬。」（編輯：謝怡璇）1150107