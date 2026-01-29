盧比歐：統一台灣是習近平「歷史使命」 美議員分析北京攻台只看一件事
美國國務卿盧比歐28日在參議院外交委員會中表示，中國對台灣「統一」的目標不會因為任何國際事件改變，即使美國出兵委內瑞拉也無關連。他強調台灣問題是中國領導人習近平的既定戰略、歷史使命。盧比歐也為美國總統川普對委內瑞拉發動軍事行動、逮捕並推翻馬杜洛強力辯護，稱此舉已消除西半球的重大國安威脅、讓美國更安全。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日強力為總統川普針對委內瑞拉、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動辯護，同時向美國國會議員說明政府在格陵蘭、北約、伊朗和中國等議題上的政策立場。
在28日上午的參議院外交委員會中，共和黨及民主黨議員對川普的外交政策提出截然不同的解讀。盧比歐回應川普的意圖，還有他經常帶有好戰色彩、讓歐洲與其他盟友不安的言論，其中包括要求接管格陵蘭。
這是自3日突襲推翻馬杜洛政權以來的首次公開聽證會。盧比歐表示，川普此舉是為了清除西半球1項重大的美國國安威脅。他指出，行動讓美國更加安全，美國政府將與委內瑞拉臨時當局合作，穩定這個南美國家。
盧比歐說：「事情不可能1夜之間好轉，但我認為我們正取得良好且穩健的進展。與4週前相比，今天的委內瑞拉對我們來說肯定更好，我也相信、希望並預期，在3個月、6個月、9個月後，情況都會比馬杜洛仍在位時更好。」
美國不打算對委內瑞拉採取軍事行動
這位前佛州聯邦參議員表示，委內瑞拉的現任領導層正與美方合作，並很快就會看到好處。不過，盧比歐在聽證會上收回了原先準備好的發言，那份發言提到，如果這些委內瑞拉領導人不願完全接受川普的要求，華府不排除採取進一步軍事行動。
盧比歐強調：「我現在可以非常肯定地告訴各位，我們沒有部署、也不打算或預期在任何時候對委內瑞拉採取軍事行動。我認為除非出現某種迫在眉睫的威脅，而目前我們並未預期會發生。」
盧比歐表示，委內瑞拉將被允許出售目前受美國制裁限制的石油，相關收入將專款用於支付基本政府服務，例如警政和醫療保健。石油收益將存入由美國財政部控制的帳戶，待華府核准委內瑞拉提交的每月預算後再撥款。
北約對格陵蘭的緊張氣氛已降溫
共和黨參議員除了少數例外之外，多數肯定川普對委內瑞拉的軍事行動，認為這成功清除了區域安全威脅。民主黨則態度保留，質疑此舉恐產生連鎖效應，不僅可能鼓勵中國對台灣採取更具侵略性的行動，也可能讓俄羅斯在烏克蘭更加進取。他們也批評川普揚言從北約盟友丹麥手中奪取格陵蘭，並貶低北約對美國安全的貢獻。
盧比歐一一淡化相關疑慮。他表示，北約內部對格陵蘭問題的緊張氣氛正在降溫，相關磋商持續推進，期盼找到雙方都能接受的方案。雖然川普堅稱，美國需要格陵蘭，來對抗俄羅斯和中國的威脅，但已收回對多個曾派兵聲援丹麥的歐洲國家課徵關稅的計畫。盧比歐強調：「我認為我們會取得正面的成果。」
盧比歐還駁斥了外界對川普正在削弱北約的指控，同時重申美國長期以來的不滿，也就是盟國必須提高國防預算。他說：「北約須要被重新想像，只是這位總統（川普）抱怨得比其他總統更大聲。」
統一台灣是習近平的歷史使命
聽證會期間，共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）特別關切，逮捕馬杜洛是否會影響中國對台灣的軍事盤算，以及近期中共中央軍委副主席張又俠等解放軍高層遭調查的意義。盧比歐回應，美國在委內瑞拉的行動與北京對台灣的決策沒有直接關聯。他說：「台灣問題是習近平的歷史使命。」中方意圖不會因為全球其他事件而改變。
盧比歐強調，中國宣示「統一台灣」的戰略目標不會因為任何外部事件動搖，包括委內瑞拉行動在內。他直言：「（統一台灣）這是1項歷史遺跡工程，也是習近平明確想完成的任務」。
不過，盧比歐也指出，這次行動確實向中國、俄羅斯、伊朗還有其他潛在對手傳遞明確訊號，顯示美國是全球唯一具備能力、能夠迅速執行此類跨境軍事任務的國家。
至於解放軍高層遭到整肅，盧比歐認為，這是北京近年來反覆出現的行為模式，中國在軍事現代化上投入了龐大資金，但部分資源遭貪腐挪用，當局正試圖整頓體系。相關內情屬於中國的內部事務，不會與美國深入分享或討論，但美方確實對此高度關注。
攻台取決於「習近平有無把握成功」
對此，芮基茲也指出，外界擔心抓捕馬杜洛會刺激北京對台灣動武，但他認為恰恰相反。北京向來不受國際法約束，是否攻打台灣只取決於「習近平是否有把握成功」。
芮基茲認為，抓捕馬杜洛的行動中，美軍展現的戰術成熟度和實戰能力，反而可能讓中國更加審慎。尤其在解放軍快速擴軍之際，具實戰經驗的將領像是張又俠卻遭整肅，可能會更削弱習近平的決策信心。
中東部署僅為防範伊朗威脅美方人員
針對川普再度威脅可能對伊朗採取軍事行動，盧比歐則表示目前沒有攻擊計畫。當被問及德黑蘭政權更替的可能性時，他說那需要「非常審慎的思考」，因為那將「比推翻馬杜洛複雜得多」。
盧比歐補充指出，中東地區增加的軍事部署，包括1艘航空母艦及隨行戰艦本週抵達中東，是「為了防範伊朗可能對我方人員構成的威脅」。
更多上報報導
世界貨運龍頭「達飛」與Stonepeak合資百億美元 鎖定全球碼頭台灣入列
伊朗願意談判但準備迎戰美軍 盧比歐：沒人知道誰接班最高領袖
聯準會維持3.5至3.75％利率 內部幾乎一致同意僅兩位川普盟友反對
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 193則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 35則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停另有1.5萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，成交量逾23萬張，另外還有1.5萬張排隊等賣。分分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 19則留言
陳漢典收到小S紅包！金額不只1.6萬 親寫下6點維持婚姻秘訣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當天許多演藝圈好友都前來祝賀。而過去在節目《康熙來了》與陳...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 157則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 206則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 18 小時前 ・ 138則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22則留言
黃士修嘲諷陳菊不忘揪團購！挨轟：良心已死
[NOWnews今日新聞]總統府昨（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。陳菊因病告假已逾1年，期間曾多次請辭未獲准。對此，核能流言終結者創辦人黃士修發文...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 121則留言