盧比歐：統一台灣是習近平「歷史使命」 美議員分析北京攻台只看一件事



美國國務卿盧比歐28日在參議院外交委員會中表示，中國對台灣「統一」的目標不會因為任何國際事件改變，即使美國出兵委內瑞拉也無關連。他強調台灣問題是中國領導人習近平的既定戰略、歷史使命。盧比歐也為美國總統川普對委內瑞拉發動軍事行動、逮捕並推翻馬杜洛強力辯護，稱此舉已消除西半球的重大國安威脅、讓美國更安全。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日強力為總統川普針對委內瑞拉、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動辯護，同時向美國國會議員說明政府在格陵蘭、北約、伊朗和中國等議題上的政策立場。

在28日上午的參議院外交委員會中，共和黨及民主黨議員對川普的外交政策提出截然不同的解讀。盧比歐回應川普的意圖，還有他經常帶有好戰色彩、讓歐洲與其他盟友不安的言論，其中包括要求接管格陵蘭。

這是自3日突襲推翻馬杜洛政權以來的首次公開聽證會。盧比歐表示，川普此舉是為了清除西半球1項重大的美國國安威脅。他指出，行動讓美國更加安全，美國政府將與委內瑞拉臨時當局合作，穩定這個南美國家。

盧比歐說：「事情不可能1夜之間好轉，但我認為我們正取得良好且穩健的進展。與4週前相比，今天的委內瑞拉對我們來說肯定更好，我也相信、希望並預期，在3個月、6個月、9個月後，情況都會比馬杜洛仍在位時更好。」

美國不打算對委內瑞拉採取軍事行動

這位前佛州聯邦參議員表示，委內瑞拉的現任領導層正與美方合作，並很快就會看到好處。不過，盧比歐在聽證會上收回了原先準備好的發言，那份發言提到，如果這些委內瑞拉領導人不願完全接受川普的要求，華府不排除採取進一步軍事行動。

盧比歐強調：「我現在可以非常肯定地告訴各位，我們沒有部署、也不打算或預期在任何時候對委內瑞拉採取軍事行動。我認為除非出現某種迫在眉睫的威脅，而目前我們並未預期會發生。」

盧比歐表示，委內瑞拉將被允許出售目前受美國制裁限制的石油，相關收入將專款用於支付基本政府服務，例如警政和醫療保健。石油收益將存入由美國財政部控制的帳戶，待華府核准委內瑞拉提交的每月預算後再撥款。

北約對格陵蘭的緊張氣氛已降溫

共和黨參議員除了少數例外之外，多數肯定川普對委內瑞拉的軍事行動，認為這成功清除了區域安全威脅。民主黨則態度保留，質疑此舉恐產生連鎖效應，不僅可能鼓勵中國對台灣採取更具侵略性的行動，也可能讓俄羅斯在烏克蘭更加進取。他們也批評川普揚言從北約盟友丹麥手中奪取格陵蘭，並貶低北約對美國安全的貢獻。

盧比歐一一淡化相關疑慮。他表示，北約內部對格陵蘭問題的緊張氣氛正在降溫，相關磋商持續推進，期盼找到雙方都能接受的方案。雖然川普堅稱，美國需要格陵蘭，來對抗俄羅斯和中國的威脅，但已收回對多個曾派兵聲援丹麥的歐洲國家課徵關稅的計畫。盧比歐強調：「我認為我們會取得正面的成果。」

盧比歐還駁斥了外界對川普正在削弱北約的指控，同時重申美國長期以來的不滿，也就是盟國必須提高國防預算。他說：「北約須要被重新想像，只是這位總統（川普）抱怨得比其他總統更大聲。」

統一台灣是習近平的歷史使命

聽證會期間，共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）特別關切，逮捕馬杜洛是否會影響中國對台灣的軍事盤算，以及近期中共中央軍委副主席張又俠等解放軍高層遭調查的意義。盧比歐回應，美國在委內瑞拉的行動與北京對台灣的決策沒有直接關聯。他說：「台灣問題是習近平的歷史使命。」中方意圖不會因為全球其他事件而改變。

盧比歐強調，中國宣示「統一台灣」的戰略目標不會因為任何外部事件動搖，包括委內瑞拉行動在內。他直言：「（統一台灣）這是1項歷史遺跡工程，也是習近平明確想完成的任務」。

不過，盧比歐也指出，這次行動確實向中國、俄羅斯、伊朗還有其他潛在對手傳遞明確訊號，顯示美國是全球唯一具備能力、能夠迅速執行此類跨境軍事任務的國家。

至於解放軍高層遭到整肅，盧比歐認為，這是北京近年來反覆出現的行為模式，中國在軍事現代化上投入了龐大資金，但部分資源遭貪腐挪用，當局正試圖整頓體系。相關內情屬於中國的內部事務，不會與美國深入分享或討論，但美方確實對此高度關注。

攻台取決於「習近平有無把握成功」

對此，芮基茲也指出，外界擔心抓捕馬杜洛會刺激北京對台灣動武，但他認為恰恰相反。北京向來不受國際法約束，是否攻打台灣只取決於「習近平是否有把握成功」。

芮基茲認為，抓捕馬杜洛的行動中，美軍展現的戰術成熟度和實戰能力，反而可能讓中國更加審慎。尤其在解放軍快速擴軍之際，具實戰經驗的將領像是張又俠卻遭整肅，可能會更削弱習近平的決策信心。

中東部署僅為防範伊朗威脅美方人員

針對川普再度威脅可能對伊朗採取軍事行動，盧比歐則表示目前沒有攻擊計畫。當被問及德黑蘭政權更替的可能性時，他說那需要「非常審慎的思考」，因為那將「比推翻馬杜洛複雜得多」。

盧比歐補充指出，中東地區增加的軍事部署，包括1艘航空母艦及隨行戰艦本週抵達中東，是「為了防範伊朗可能對我方人員構成的威脅」。

