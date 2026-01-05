盧比歐：美動武逮馬杜洛「無須國會同意」 委國總統1/5出庭受審

美國3日突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），馬杜洛將於5日在紐約出庭受審，馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為代理總統，獲得委國軍方支持，可能繼續對美採取強硬立場，美國總統川普警告，羅德里格斯如果不配合，將付出比馬杜洛還巨大的代價；國務卿盧比歐則表示，突襲行動完全合法，因為只是單純的執法行動，不是侵略，不需要經過國會同意。

馬杜洛昔嗆川普「來抓我、懦夫」 白宮PO影片嘲諷

美國閃電突襲委內瑞拉總統馬杜洛夫妻，5日將在紐約受審，震驚各界，白宮4日在社交平台發布馬杜洛去年8月的挑釁影片，搭配美軍轟炸、馬杜洛真的淪為階下囚影像，諷刺意味十足，不過行動的合法性受到質疑。

盧比歐親上火線解釋，行動無須國會授權，因為這不是入侵、沒有占領他國，這只是一次執法逮捕行動。

逮捕行動僅鎖定馬杜洛，美國要如何「暫時治理」委內瑞拉成了大哉問，盧比歐表示，美國禁運委國石油，對局勢握有主導權，將視委國領導階層行動，做出相對回應。

委國軍方承認馬杜洛副手代理總統 川普警告：不配合美將付慘痛代價

馬杜洛的副手羅德里格斯已經宣示就職，成為委國代理總統，為期90天，川普先前表示願意跟羅德里格斯合作，慘遭對方打臉，這回直接警告，羅德里格斯最好做正確的事情，「如果不配合美國，會付出巨大代價，可能比馬杜洛還嚴重」，更表示委國的狀況已經爛透，重建不是壞事。

馬杜洛政權不得民心卻穩固，軍隊效忠是關鍵，委國軍方4日大動作宣布，承認羅德里格斯為代理總統，這也代表馬杜洛雖然被逮，他的人馬依舊控制著委國，委國防長羅培茲呼籲委內瑞拉人民保持和平與秩序，不要落入他人強加的心理威脅陷阱。

然而民眾持續活在恐懼以及焦慮中，首都卡拉卡斯街頭空蕩蕩，加油站跟少數營業店家民眾大排長龍、囤積物資，委內瑞拉前景究竟如何，全球高度關注。

委內瑞拉首都冷清。圖／美聯社、路透社、CNN

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

