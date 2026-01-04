盧比歐：美國不會治理委內瑞拉 將以石油封鎖迫使改變政策

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)4日表示，除了繼續執行現有針對委內瑞拉的「石油隔離」(oil quarantine)外，美國不會負責委內瑞拉的日常治理，在一天前，美國總統川普(Donald Trump)宣布，美國在推翻委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後將接管該國，但盧比歐的說法使得情勢出現轉向。

盧比歐在電視節目上發表的聲明似乎是為了緩解人們的擔憂，有關美國為了實現政權改變而採取的強硬行動，是否可能再次引發曠日廢時的外國干預，或國家重建的失敗嘗試。

盧比歐的說法與川普籠統且含糊的聲明，也就是宣稱美國將至少暫時「管理」委內瑞拉形成鮮明對比，川普的說法暗示了將有某種治理結構，使得卡拉卡斯受到華盛頓的控制。

盧比歐提供了更為細緻的說法，他表示美國將繼續實施石油隔離，並藉此來施壓委內瑞拉做出政策改變。這些針對油輪的制裁在馬杜洛下台前就已經實施。

盧比歐在哥倫比亞廣播公司(CBS)的「面對全國」（Face the Nation）節目上表示：「所以總統所謂的某種控制措施，就是這種控制措施」，「我們將繼續實施隔離，我們預期會看到一些改變，不只是以造福人民的方式來經營石油產業，也是為了阻擋毒品販運。」

盧比歐補充說，針對受制裁油輪的封鎖「將繼續實施，這是一種巨大的影響力，並將繼續存在，直到我們看到改變，不僅增進了美國的國家利益，這是首要的，同時也為委內瑞拉人民帶來更美好的未來」。

委內瑞拉的領導階層到目前為止一直予以反擊，至少在公開場合是如此，呼籲川普政府釋放馬杜洛。

在展開逮捕馬杜洛的行動前，專家就已經質疑川普政府對委內瑞拉施壓行動中某些面向的合法性，包含針對疑似運毒船的轟炸行動。