盧比歐：美密切關注張又俠落馬後中國發展

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)28日表示，在中共中央軍委副主席張又俠落馬後，美國正密切關注中國發展，盧比歐並指出腐敗是張又俠落馬的原因。

在中國24日官宣張又俠落馬的消息之前，關於此次調查的原因就已經謠言滿天飛。中國國家主席習近平已經發起一場旨在根除貪腐的全面運動。

盧比歐表示，張又俠遭到開除是「我們過去幾年所看到的一種模式的一部分，即中國軍隊的清洗。」

盧比歐告訴參議院外交關係委員會：「他們在軍事上投入巨資，顯然有些人正在竊取這筆錢，而他們正在努力解決這個問題。」

盧比歐說：「這是他們系統內部的問題。他們顯然不會與我們分享，也沒跟我們深入討論任何相關事宜，但這鐵定是我們密切關注的事情。」

中國在24日宣布其大權在握的中央軍委高級副主席張又俠，以及另一名高級官員因「嚴重違紀」正在接受調查。

習近平常被認為是近幾十年來中國最有權勢的領導人，自十多年前上任以來，他一直大力打擊貪腐。(編輯:王志心)