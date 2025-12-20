盧比歐：美陸保持關係 尋求合作

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日在華府的國務院舉行年終記者會。談到美陸關係，盧比歐表示，「作為負責任的治國方略（responsible statecraft），我們的職責是尋找合作機會。」針對陸日關係緊張，他則稱，美方「可以繼續維持牢固的美日同盟，也與中國進行富有成效的合作」。

盧比歐在記者會上，闡述美國外交政策的主要優先事項。在問答環節，他被問到如何看待最近升級的陸日關係緊張，盧比歐表示，日本是美國非常親密的盟友，陸日緊張關係是長期存在的，是亞太地區必須平衡的動態因素之一。他稱，美國有信心找到這樣的平衡。

他說：「我們非常堅定地認為，我們能夠繼續與日本保持強有力、牢固的夥伴關係與同盟關係，並且以一種方式做到這一點，讓我們能夠繼續找到富有成效的途徑，與中國共產黨以及中國政府進行合作。」

日本共同社指出，這是日相高市早苗的「台灣有事」言論引發日陸關係惡化以來，盧比歐首次在公開場合表達他的看法，而鑑於美國對陸貿易談判以及川普總統明年4月訪陸計畫，盧比歐流露出不願因偏袒同盟國日本而刺激陸方的態度。

據《朝日新聞》20日報導，高市正在研議明年3月訪美，與川普總統舉行會談。由於川普擬於4月訪陸，與大陸國家主席習近平會晤，高市意在預先確認日美之間的團結。

盧比歐在記者會上還強調，美國必須與大陸保持關係。他說：「中國會是、現在是、將來也仍將是富裕而強大的國家，也是地緣政治中的一個重要因素。我們必須與中國保持關係。我們必須與他們打交道。我們必須找到能夠共同合作的領域。」

盧比歐說：「我認為雙方都足夠成熟，能夠認識到現在以及在可預見的將來，雙方都會面臨一些緊張問題。作為負責任的治國方略，我們的職責是尋找合作機會」，而「如果中美共同應對全球性挑戰，我們就能解決它。」

他同時強調，美陸之間的合作，「不會損害或以任何方式削弱我們對印太地區夥伴的堅定承諾」，這些夥伴不僅包括日本，還有韓國、澳洲、紐西蘭、越南以及印度等。